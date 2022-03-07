ООН: в Украине 1207 пострадавших среди гражданского населения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что главная причина потерь среди гражданского населения – применение оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало данные о жертвах войны, развязанной Россией, среди мирного населения Украины.

В ООН подчеркивают, что основной причиной гибели и ранений среди мирного населения Украины стали «удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары».

Так, по данным Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 6 марта 2022 года (по местному времени) УВКПЧ зарегистрировало в Украине 1207 пострадавших среди гражданского населения, в том числе: 406 убитых и 801 раненый. Среди детей: 27 убитых детей и 42 раненых».

В документе перечислены цифры жертв по различным областям Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) специально отмечает, что «реальные цифры жертв среди мирного населения в Украине значительно выше, особенно на территории, контролируемой украинским правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения».

По оценкам УВКПЧ это касается, в частности, города Волноваха в Донецкой области, где «предположительно пострадали сотни мирных жителей». В отчете УВКПЧ говорится, что «данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в вышеприведенную статистику».

В УВКПЧ также отмечают, что приняли к сведению доклад уполномоченного парламента Украины по правам человека, согласно которому «к 12.00 (по местному времени) 6 марта 2022 года 38 детей были убиты и 71ребенок ранен. Отмечается и то, что принято к сведению «сообщение Национальной полиции в Харьковской области о том, что к 9:00 (по местному времени) 7 марта 2022 года в Харьковской области общее число убитых составило 133 человека (128 взрослых и 5 детей), а общее число раненых – 319 человек».