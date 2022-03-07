Президент Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о том, что российские войска привезли с собой передвижные крематории, чтобы сжигать тела убитых военнослужащих. “Славянский Сакраменто” обратился к репортажу The Telegraph, в котором проливается свет как могут функционировать военные крематории.

“Российскую армию, особенно людей, никто не считает, сколько их умирает под обстрелами… Они привезли с собой крематорий, то есть они заранее не собираются показывать их семьям, что их дети здесь погибли…”, – во время общения с прессой сказал президент Украины.

Издание The Telegraph публикует на YouTube видеоролик, наглядно показывающий действие мобильного крематория.

“То есть они не собирается показывать семьям, матерям, что их дети погибли, что их убили, что они пришли в Украину убивать нас, а мы защищаем себя, свою свободу, дома, поэтому они умирают. Эти ребята несут эти крематории. Они понимают, что несут что-то для себя. Это акты геноцида и нацизма”, – сказал президент Зеленский.

Российские власти никак не комментируют данные сообщения.