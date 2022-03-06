Губернатор Техаса хочет убрать российские товары с полок магазинов

В минувшую субботу в ответ на вторжение России в Украину губернатор Техаса Грег Эбботт в своем Твиттере выразил поддержку Украине и обратился к членам Техасской ассоциации ресторанов, Техасской ассоциации магазинов упаковки и розничных продавцам Техаса с просьбой “добровольно убрать все российские продукты со своих полок”.

Ранее бары и вино-водочные магазины Техаса и Аризоны заявили, что уберут русскую водку со своих полок и будут активно продавать украинскую.

Сегодня америанские СМИ активно информируют о национальном тренде переименовывания русских ресторанов. В частности, подобные сообщения приходят из Техаса, Нью-Йорка и других штатов.

На днях губернатор штата Калифорния, Гэвин Ньюсом сообщил о разрыве экономических отношений с Российской Федерацией.