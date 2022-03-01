Губернатор Калифорнии Ньюсом призывает ввести санкции против России

Офис губернатора Калифорнии опубликовал сегодня следующее заявление в связи с ситуаций в Украине:

Стремясь поддержать украинский народ и защитить интересы жителей Калифорнии, губернатор Гэвин Ньюсом сегодня направил письмо руководителям Пенсионной системы государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионной системы учителей штата Калифорния (CalSTRS) и Университета штата Калифорния. Пенсионная система Калифорнии призывает штат использовать свой значительный глобальный инвестиционный портфель для введения санкций против российского правительства.

“Наглое и беззаконное военное нападение России на Украину требует от нас поддержки украинского народа и немедленного и серьезного наказания для российского правительства”, — написал губернатор. “Конституция Калифорнии четко определяет фидуциарные обязанности (Когда у кого-то есть фидуциарные обязательства перед кем-то другим, лицо, имеющее это обязательство, должно действовать таким образом, чтобы принести пользу кому-то другому, обычно в финансовом отношении – прим. “Славянский Сакраменто”), которые требуются от нас от имени сотен тысяч калифорнийцев, которые инвестировали в эти системы. Эти фидуциарные обязательства и наш моральный долг перед этими злодеяниями требуют, чтобы вы приняли меры для противодействия агрессии России и немедленно ограничили доступ России к капиталу и инвестициям Калифорнии».

Совокупные активы CalPERS, CalSTRS и пенсионной системы UC составляют 970 миллиардов долларов, что эквивалентно 60% валового внутреннего продукта России в прошлом году. Более 1,5 миллиарда долларов этих калифорнийских инвестиций размещены в различных финансовых инструментах, связанных с финансовыми рынками России.

Губернатор призвал фонды остановить поток денег из штата в Россию, запретить покупку российского долга и провести оценку, чтобы гарантировать, что их действия защищают интересы нынешних и будущих пенсионеров. Губернатор также запросил у CalPERS, CalSTRS и UC рекомендации по дополнительным мерам, которые могут быть реализованы для защиты государственных инвестиций в условиях глобальных финансовых санкций в отношении России.