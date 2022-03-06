Россия атаковала Украину «высокоточным оружием большой дальности»

6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «высокоточным оружием большой дальности» был выведен из строя военный аэродром вблизи города Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

По словам Конашенкова, за последние 24 часа ВС России сбили 1- украинских самолетов и вертолетов, а также систему ПВО С-300.

Согласно заявлению Конашенкова, в общей сложности ВС РФ уничтожили 93 украинских самолета, 778 танков и «других боевых бронированных машин», 77 систем залпового огня, 279 орудий и минометов, 553 единиц автомобильной техники и 62 БПЛА.

Конашенков не сообщил о потерях российской группировки.

Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что по состоянию на 8 часов утра 6 марта ВС РФ потеряли убитыми около 11 тыс человек, 285 танков, 985 единиц бронетехники, 109 артиллерийских систем, 88 самолетов и вертолетов, 4 БПЛА, 447 единиц автомобильной техники.