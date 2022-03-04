Пожар на Запорожской АЭС потушен, станция под контролем войск РФ

Сегодня рано утром министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: “Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе… Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля. Россия должна НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности.”

По словам президента Украины, Владимира Зеленского, “Там шесть энергоблоков! Шесть! В Чернобыле взорвался один энергоблок!”

По сообщениям украинских служб, непрекращающиеся ночные обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса. Из-за обстрелов пожарные не сразу смогли приступить к тушению пожара. Тем не менее, к утру пожар был локализован.

А позднее мэр города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщил, что бои в районе атомной электростанции прекратились, а пожар на АЭС ликвидирован. Сообщается, что станция под контролем войск РФ.