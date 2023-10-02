ЕС собирается выделить Украине более $5 миллиардов помощи в 2024 году

Главы МИД стран ЕС на совещании в понедельник в Киеве обещали продолжать поддерживать Украину, пишет

Русская служба «Голоса Америки».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник в Киеве, что ЕС собирается выделить для Украины в 2024 году пакет помощи в размере до 5,25 млрд. долларов в 2024 году.



Боррель сказал об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой. В понедельник в Киеве министры иностранных дел стран ЕС провели свое первое выездное заседание в знак поддержки Украины.



Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме, что должно включать поставки ПВО и гарантию поставок энергоносителей, после того как в прошлом году Россия подвергла бомбардировке энергетическую инфраструктуру Украины.



«Прошлой зимой мы увидели, каким жестоким образом российский президент ведет эту войну, – сказала Бербок. – Мы должны предотвратить повторение этого всеми силами, насколько это возможно».



Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила журналистам, что проведение встречи в столице Украины является демонстрацией «решительной и продолжительной поддержки Украины».



«Это также сигнал России, что она не должна рассчитывать на нашу усталость. Мы будем здесь еще долгое время», –отменила глава французского МИДа.



Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот подчеркнула, что Россия должна ответить за свою агрессию в Украине и что важно продолжать оказывать на нее санкционное давление.

«Мы должны сделать все, что потребуется, и так долго, как потребуется, для свободы народа Украины», – заявила Бруинс Слот.