Как поехать в Украину добровольцем?

Как известно, Украина формирует приглашает иностранных добровольцев для защиты от российского вторжения. Добровольцы могут присоединиться к новому Международному легиону территориальной обороны Украины, подав заявку в ближайшее посольство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 марта, что уже 16 000 человек со всего мира вызвались присоединиться к легиону.

Граждане США также могут присоединиться к международному легиону Украины, т.к. иностранная военная служба является законной при определенных условиях, согласно информации госдепартамента. При этом есть определенные ограничения, внимательно ознакомьтесь с ними здесь, чтобы не нарушить закон США.

Как сообщает Military Times, чтобы вступить в легион, необходимо обратиться в ближайшее посольство Украины за инструкциями и попросить военного атташе; подготовить документы; посетить посольство для прохождения интервью и далее следовать полученным указаниям о том, как прибыть в Украину и что взять с собой.