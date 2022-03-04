В США растет негативная реакция на присутствие в стране российских брендов

Вторжение России в Украину привело к массовому исходу западного бизнеса из РФ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Возмущенные вторжением в Украину руководители крупнейшего города Нью-Джерси обрушились с критикой на один из самых близких символов России, который они смогли найти, — автозаправочные станции (АЗС), работающие под российским брендом «Лукойл» (Lukoil).

Городской совет Ньюарка в среду единогласно проголосовал за то, чтобы попросить власти приостановить действие лицензий на эксплуатацию станций технического обслуживания, сославшись на то, что «Лукойл» базируется в Москве.

Однако, при этом они, возможно, нанесли больший ущерб американцам, нежели российской компании, ведь сами станции принадлежат местным бизнесменам, а не россиянам, и работают на заправках в основном жители Нью-Джерси. Бензин, продаваемый на АЗС, поступает с местного нефтеперерабатывающего завода Phillips-66.

Кампания, направленная против заправочных станций, является одним из примеров побочного ущерба от негативной реакции на действия России, поскольку американцы стремятся продемонстрировать свою поддержку Украине, бойкотируя продукты и товары компаний, которые они считают российскими.

Роджер Верма, житель Нью-Джерси, иммигрировавший из Индии 45 лет назад, владеет франшизой на одной из заправок «Лукойла» в Ньюарке с 2005 года. Теперь, с началом бойкота российских фирм, он может обанкротиться, а 16 его сотрудников – могут остаться без работы.

«Позвольте мне прояснить, что я поддерживаю Украину и полностью поддерживаю российские санкции, — сказал Верма в среду перед зданием мэрии Ньюарка. – Но я сбит с толку и растерян тем, как люди, занимающие такие должности, не имея ни одного факта на руках и не обладая полным представлением о том, как все делается, могут вводить и изменять законы и менять жизнь людей, как им заблагорассудится».

Изввестно, что в некоторых местах американцы выбрасывали водку, выпускаемую под брендом Smirnoff, не понимая, что напиток принадлежит английской компании, а бутылки, продающиеся в США, производятся в Иллинойсе.

Чарли Тгибедес, владелец ресторана и спорт-бара Box Seats в Северном Эттлборо, штат Массачусетс, рассказал газете Sun Chronicle, что не заказывает больше водку у российских компаний, но сомневается в целесообразности отказа от того, что у него уже есть.

В социальных сетях люди призывают бойкотировать заправки «Лукойла», которые работают в 11 штатах, в основном на северо-востоке США.

Официальные лица Ньюарка заявили, что преследование станций «Лукойла» является актом моральной поддержки, даже если они принадлежат местным жителям.

«Все мы в ужасе от кадров, которые мы видим» о вторжении России в Украину, заявил в среду член Городского совета Анибал Рамос. «Сегодня Ньюарк проявляет солидарность с рядом стран мира, которые поддерживают демократию и принимают санкции против Российской Федерации».

В заявлении, размещенном на веб-сайте компании в четверг, совет директоров «Лукойла» выразил «глубочайшую обеспокоенность трагическими событиями в Украине» и призвал к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта».

«Мы выражаем искреннее сочувствие всем жертвам, затронутым этой трагедией. Мы решительно поддерживаем прекращение огня и решение проблем путем серьезных переговоров и дипломатии», — говорится в сообщении.

В четверг не было понятно, когда будут отозваны лицензии станций в Ньюарке, и сможет ли городская администрация отменить это решение. Рамос, представивший резолюцию, сказал, что ожидает, что она все равно будет реализована.

В соответствии с типичным договором франшизы «Лукойла», компания выступает в качестве арендодателя станции. АЗС платит компании арендную плату, а также оплачивает налоги и коммунальные услуги, а также обязуется покупать определенное количество топлива каждый месяц.

Сал Рисальвато, исполнительный директор New Jersey Gasoline, назвал призывы к закрытию заправок «не более, чем политическим театром».

«Все владельцы станций осуждают то, что Россия делает в Украине, но не заслуживают потери своего бизнеса и своих инвестиций из-за плохого поведения России», — говорится в его заявлении, полученном АP по электронной почте.

Рамос сказал, что приостановка действия лицензии в Ньюарке носит временный характер, и в его офис поступали звонки от работодателей, предлагающих предоставить работу всем пострадавшим работникам заправочных станций.

Многие западные энергодобывающие компании, включая Exxon, BP и Shell, заявили о своем уходе с российского рынка, в то время как другие пока отложили принятие решения по этому вопросу.

Компания TotalEnergies заявила, что останется в РФ, но не будет больше инвестировать в российскую экономику. Японская Toyota приостановила производство на своих российских заводах, а крупнейший в мире мебельный ритейлер IKEA закрыла свои магазины, но заявила, что заплатит своим работникам неустойку за три месяца.

«Западные компании, вероятно, не теряли так много денег, и такими быстрыми темпами, из-за геополитики с тех пор, как в Иране был свергнут шах», — сказал главный экономист фирмы «Ренессанс Кэпитал» Чарли Робертсон, имея в виду исламскую революцию 1979 года, которая привела к исходу западных предприятий из Ирана.

Тем не менее, некоторые компании планируют продолжать работу. Итальянский производитель автомобильных покрышек Pirelli заявил, что создал «кризисный комитет» для наблюдения за развитием событий, но не собирается останавливать производство на своих двух российских заводах.

Его конкурент, финская компания Nokian Tyres, заявила на прошлой неделе, что переносит производство некоторых товаров из России в другие страны.

Британская страховая фирма Royal London заявила, что планирует продать свои российские активы, которые, по словам ее руководства, составляют лишь около 0,1% финансового портфеля компании.

«Мы все равно не можем торговать этими активами, но, как только сможем, мы, очевидно, намерены избавиться от них», — сказал генеральный директор Барри О’Дуайер.