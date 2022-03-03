В Запорожье после обстрела загорелась АЭС

Российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. В результате обстрелов начался пожар возле одного из энергоблоков и в учебно-тренировочном корпусе. Чрезвычайные службы Украины сообщили об отключении третьего энергоблоков от единой энергосистемы. По состоянию на 3 утра по киевскому времени работал лишь один блок из шести.

“Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС в Европе, – сообщает представитель пресс-службы станции Андрей Туз. – Попали в первый энергоблок, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, потому что обстрелы российских военных продолжаются. Информации о нарушении радиоационного фона пока нет”.

Позднее к АЭС пропустили пожарных, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция на территории Европы. Ранее на кадрах с камер наружного наблюдения было видно, как в сторону АЭС летят ракеты.

Чрезвычайные службы Украины также рассказали, что радиационное и противопожарное состояние на АЭС на 3 утра по киевскому времени находятся в пределах нормы.

В связи с обстрелом АЭС президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение: “Горит самая большая атомная станция в Европе. Российские танки расстреливают атомные блоки. На этих танках есть тепловизоры. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Я обращаюсь ко всем украинцам, европейцам и всем, кто знает слово Чернобыль. Тот взрыв стал глобальной катастрофой. С ее последствиями боролись сотни тысяч людей. Россия хочет это повторить. Впервые в нашей истории страна занимается в ядерным террором. Российские пропагандисты говорили, что превратят мир в радиоактивный пепел. Теперь это не угроза. Теперь это реальность”.

Информацию о пожаре на АЭС также подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

“Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская Атомная станция!” – написал Орлов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию немедленно остановить обстрелы, дать возможность пожарным потушить огонь и установить вблизи АЭС безопасную зону. В своем заявлении он написал, что, если АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз разрушительнее катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что они в курсе обстрелов, ведущихся вблизи АЭС. Они провели переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и госагентством по атомному контролю. О деталях пока не сообщается. В организации также призвали прекратить все военные действия вблизи станции. Зеленский также рассказаал, что обсудил ситуацию с президентами Франции, Польши, США, канцлером Германии и премьером Великобритании.

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