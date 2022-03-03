В компании RT America объявили об увольнении большинства сотрудников

Американский филиал прокремлевского международного телеканала практически прекращает свою деятельность, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Продюсерская компания T&R Productions, отвечающая за производство программ для американского подразделения российского государственного телеканала RT, объявила в четверг об увольнении большей части своих сотрудников. Об этом говорится в служебной записке T&R Productions, оказавшейся в распоряжении CNN.

Михаил Солодовников, генеральный директор T&R Productions, сообщил сотрудникам, что компания «прекращает производство» программ во всех своих филиалах «в результате непредвиденных перебоев в работе».

«К сожалению, мы ожидаем, что… это приведет к постоянному увольнению с работы большинства сотрудников T&R во всех локациях», – написал Солодовников в обращении к подчиненным.

Массовые увольнения в T&R Productions свидетельствуют о прекращении работы RT America на территории Соединенных Штатов. Сеть, являющаяся одним из главных рупоров режима Владимира Путина, была отключена ранее на этой неделе от системы спутникового и цифрового вещания DirecTV. Спутниковый оператор, как отмечает CNN, был одним из двух крупных телевизионных провайдеров в США, предлагающих своим абонентам возможность смотреть RT America.