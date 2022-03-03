Генпрокуратура РФ пригрозила уголовными делами об экстремизме за участие в антивоенных акциях

Генеральная прокуратура России пригрозила уголовными делами об экстремизме за участие в антивоенных акциях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Надзорный орган объясняет это тем, что в интернете распространяются призывы к проведению антивоенных акций, а их источником, как говорится в пресс-релизе, “являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности”.



“Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности экстремистской организации)”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который уже больше года находится в колонии и которого судят там по новому делу, днем ранее призвал россиян выходить на митинги против войны в Украине и не бояться арестов. Его соратники, которые работают сейчас в основном из-за границы (в России его Фонд борьбы с коррупцией и предвыборные штабы в 2021 году объявили экстремистскими), опубликовали призыв выходить на площади городов каждый будний день в 19:00 и в 14:00 в выходные и праздники.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале “специальной военной операции” с целью “денацификации и демилитаризации” Украины. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины. За семь дней войны, по данным властей Украины, погибли не менее двух тысяч мирных жителей страны. В Украине разрушены десятки жилых домов, больниц, школ, захвачена Чернобыльская АЭС, взорваны газопроводы, теплотрассы и нефтехранилище под Киевом.

В разных городах России проходят антивоенные акции. По данным правозащитного проекта “ОВД-Инфо”, с 24 февраля силовики по всей стране задержали более 6,7 тысячи человек.

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