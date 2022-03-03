Грузия и Молдова подают заявку на вступление в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду подписала официальную заявку на вступление в Евросоюз, сообщает молдавская служба Радио Свобода. По ее словам, Молдова готова взять на себя ответственность за будущее, жить в демократии и процветании, а также быть частью свободного мира.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее также подписал заявку на вступление в ЕС. “Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС – еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, который открывает новую страницу нашей истории”, – сказал он.

По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее – “безальтернативный план действий и программа, определенные грузинским народом для любого грузинского правительства”.

28 февраля заявку на вступление подписали представители украинских властей. Это было сделано на фоне вторжения России в Украину. Второго марта на заседании Европарламента Владимир Зеленский заявил, что Украина давно выбрала Европу, а теперь пора Европе выбрать Украину. “Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы”, – сказал он.

Европарламент позже утвердил резолюцию, где членам Евросоюза рекомендовано предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Депутаты Европарламента осудили войну против Украины, а также потребовали от России прекратить военные действия и вывести войска с украинской территории.

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