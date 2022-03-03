Россия объявила о прекращении поставок ракетных двигателей в США

Этот шаг предпринят в ответ на американские санкции, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Россия не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.

Об этом заявил глава Роскосмосa Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО “Энергомаш”. Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно», – сказал он.

Рогозин также заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами.