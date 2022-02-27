США направляют народу Украины дополнительную гуманитарную помощь

Госсекретарь Блинкен напомнил, что за восемь лет объем американской гуманитарной помощи Украине превысил 400 миллионов долларов, передает Русская служба «Голоса Америки».

США окажут гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения, в размере 54 миллионов долларов, сообщил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.



Из этой суммы 26 миллионов долларов будут выделены по линии Госдепартамента, остальные 28 миллионов – через Агентство США по международному развитию.



«Наше партнерство с народом Украины является прочным и постоянным, и мы сфокусированы на неотложных гуманитарных потребностях Украины как важной части нашего ответа на преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России», – заявил Блинкен.



США – один из крупнейших гуманитарных доноров Украины, и с тех пор, как Россия вторглась в Украину восемь лет назад, США оказали гуманитарную помощь уязвимым сообществам на сумму около 405 миллионов долларов, напомнил госсекретарь.



Дополнительная помощь позволит гуманитарным организациям оказывать дальнейшую поддержку народу Украины и включает поставки продовольствия, питьевой воды, предоставление укрытия, неотложной медицинской помощи, утепления и защиты, сообщил Блинкен.



«Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакты между членами семей, разлученных в результате конфликта, что, как мы надеемся, в некоторых случаях приведет к воссоединению», – заявил госсекретарь.