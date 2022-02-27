Под Киевом горит нефтебаза. В Харькове взорван газопровод

В городе Василькове в Киевской области после российского ракетного удара горит нефтебаза. Мэр города Наталья Баласинович подтвердила, что взорвана нефтебаза: “Уважаемая Васильковская община, вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках”.
Российские военные наносили удары по объектам возле Василькова с первого дня вторжения – там находятся крупные склады боеприпасов.
Зарево пожара видно из Киева, до которого от нефтебазы около 35 километров.
Власти Украины также сообщили, что российские войска обстреляли радиоактивный объект рядом с Киевом. По данным Госспецсвязи, они попали в радиоактивный могильник киевского филиала “Объединение Радон”. В то же время в ГСЧС опровергают информацию, что снаряд якобы попал в само захоронение радиоактивных веществ, чрезвычайные службы уточняют, что попадание было в забор, а само здание и емкости остались целыми.
Взрывы снарядов фиксируют и в других украинских городах:
- В результате обстрела в Харькове был частично разрушен жилой девятиэтажный дом, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова у себя в фейсбуке. Информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации, погибла женщина.
- Мощный взрыв под Харьковом, сообщают местные СМИ. Госспецсвязь Украины подтвердила взрыв газопровода.
- Утром в Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом. Власти сообщили о двух погибших. Минобороны России утверждает, что не атакует жилые кварталы.