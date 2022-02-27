Под Киевом горит нефтебаза. В Харькове взорван газопровод

В городе Василькове в Киевской области после российского ракетного удара горит нефтебаза. Мэр города Наталья Баласинович подтвердила, что взорвана нефтебаза: “Уважаемая Васильковская община, вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках”.



Российские военные наносили удары по объектам возле Василькова с первого дня вторжения – там находятся крупные склады боеприпасов.

Зарево пожара видно из Киева, до которого от нефтебазы около 35 километров.

Власти Украины также сообщили, что российские войска обстреляли радиоактивный объект рядом с Киевом. По данным Госспецсвязи, они попали в радиоактивный могильник киевского филиала “Объединение Радон”. В то же время в ГСЧС опровергают информацию, что снаряд якобы попал в само захоронение радиоактивных веществ, чрезвычайные службы уточняют, что попадание было в забор, а само здание и емкости остались целыми.

Взрывы снарядов фиксируют и в других украинских городах: