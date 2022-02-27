В центре Харькова идут бои

Российские войска прорвались в центр Харькова. Об этом сообщили многочисленные источники в Украине.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, написал об этом в мессенджере «Телеграм».

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и несколько пользователей социальных сетей опубликовали видео, на которых видна российская бронетехника на улице и горящий танк.

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в «Телеграме»: «Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города».

Украинские источники сообщают, что в городе идут уличные бои.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что российские военные блокировали города Херсон и Бердянск, оккупировали город Геничевск.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан иностранных государств принять участие в обороне страны от российской агрессии. Он заявил, что из иностранцев формируется Интернациональный легион территориальной обороны Украины

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что российский бомбардировщик Ту-22, находившийся в воздушном пространстве Беларуси, выпустил «крылатую ракету» по территории Украины. Ракета была сбита ВС Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с представителями Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры на территории Беларуси, с территории которой Украину атакуют российские войска. Он сказал, что для переговоров российской стороне были предложены Варшава, Стамбул и Баку, передает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.