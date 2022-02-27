Сенаторы-республиканцы: необходимо поддержать Украину и привлечь Россию к ответственности

В заявлении лидеру сенатского большинства, Джим Риш и Рик Скотт заявили, что сенаторы должны отложить принятие законопроекта о Почтовой службе, сделать приоритетной поддержку Украины и привлечь Россию к ответственности, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сенаторы-республиканцы Джим Риш и Рик Скотт обратились с письмом к лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру, призвав его отложить рассмотрение законопроекта «О реформе почтовых услуг», а вместо этого уделить первоочередное внимание тому, чтобы оказать поддержку Украине и привлечь Россию к ответственности за незаконное вторжение в соседнюю страну.

«Было бы упущением с нашей стороны, если бы мы не обратили внимание на необходимость того, чтобы Сенат немедленно отреагировал на ничем не оправданное вторжение России в Украину, – говорится в заявлении. – Свобода в Европе находится под угрозой, и мы должны признать, что цель Путина состоит в том, чтобы захватить дальнейший контроль над средствами и властью по всему миру».