Правительство Соединённых Штатов при посредничестве агентства USAID профинансирует печать в Украине более 3 миллионов учебников, которые будут доставлены в 12 тысяч школ. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Речь идёт об учебниках для начальных классов на новый 2024-25 учебный год.

“Эти учебники будут изготовлены в Украине и доставлены в более чем 12 тысяч школ по всей стране. Наше сообщение ясно: мы продолжим поддерживать украинский народ, который защищается от варварской агрессивной войны России,” – заявил Салливан.

Советник президента США Джо Байдена напомнил о разрушении одной из крупнейших типографий в Украине в мае этого года, которая, среди прочего, печатала школьные учебники и профессиональную литературу.

23 мая россияне атаковали Харьков и соседний город Люботин 15 ракетами. Одна из них попала в “Фактор-Друк”, крупнейшую типографию в Украине и одну из крупнейших в Европе, уничтожив её переплётный цех – современное помещение площадью 4000 квадратных метров – и другое важное оборудование. Семь сотрудников погибли, 21 человек получил ранения.

Как сообщил “Голосу Америки” исполнительный директор компании “Фактор-Друк” Сергей Политучий, перед полномасштабным вторжением типография ежемесячно печатала миллион – миллион двести тысяч книг только в твёрдой обложке, а также принимала заказы из 16 европейских стран и иногда из США.

По состоянию на май этого года типография производила около 40% всех книг в Украине, включая учебники.

“Российский обстрел уничтожил харьковскую типографию “Фактор-Друк”, одну из крупнейших типографий Европы. Это часть продолжающегося уничтожения Россией типографий в Харькове и других городах Украины… Ударами по этим типографиям Россия атакует систему образования Украины. Мы не позволим России добиться успеха,” – подчеркнул Джейк Салливан.

Ранее Фонд Говарда Г. Баффета объявил, что поможет восстановить типографию “Фактор-Друк”, заменить ее оборудование и планирует выделить на это не менее 8 миллионов долларов.