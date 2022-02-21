США ввели санкции против так называемых “ЛНР” и “ДНР”

Президент США Джо Байден ввел санкции в отношении “ДНР” и “ЛНР”. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Документ запрещает гражданам США любые инвестиции в экономику так называемых “ДНР” и ЛНР”. Кроме того, теперь запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в “ДНР” и “ЛНР”. Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в “ДНР” и “ЛНР”.

Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие связанным с “ДНР” и “ЛНР” людям будут заблокированы, говорится в тексте.

“Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины, противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины”, – говорится в указе.

Тем самым это “представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США”, написано в документе.

Постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд во время экстренного заседания заявила, что Путин “разорвал Минские соглашения в клочья”. Она также сказала, что Москва заявила притязания на все территории Российской империи, существовавшей более 100 лет назад до Советского Союза.

“Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда еще не было Организации объединенных наций и миром управляли империи. Но остальной мир ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й”, – заявила Томас-Гринфилд.

Заседание было созвано по инициативе Украины, Франции и Евросоюза после объявления о признании Россией независимости “ДНР и “ЛНР”. В ночь на 22 февраля соответствующий проект был внесен на ратификацию в Госдуму.

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