Путин подписал документы об аннексии четырех оккупированных регионов Украины в состав РФ

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил с речью и объявил, что подписывает договоры о принятии в состав РФ оккупированных российскими войсками территорий так называемых “ДНР”, “ЛНР”, Херсонской и Запорожской областей. “Это воля миллионов людей”, – заявил он.

Путин призвал Киев “немедленно прекратить огонь” на оккупированных территориях Украины и заявил, что жители “Донецка и Запорожья вернулись в Россию навсегда”. При этом Запорожье никогда не было оккупировано Россией и контролируется Киевом, несмотря на оккупацию части Запорожской области.

“Мы готовы сесть за стол переговоров, но статус Запорожья и Херсона обсуждать не будем”, – заявил Путин. Он отметил, что жители оккупированных регионов “сделали выбор: быть со своим народом, со своей судьбой”.

Он также заявил, что России в войне в Украине противостоят “правящие круги Запада”.

“Им просто не дает покоя, что в России есть страна с такими природными богатствами и народом, который не будет жить по чужой указке, – заявил он. – Мы и сейчас собираемся защитить наши ценности”.

“Россия – великая тысячелетняя держава и цивилизация, и по фальшивым подтасованным правилам Запада жить не будет!” – также заявил Путин. Он считает, что правила, по которым живет Запад, “рассчитаны на дураков”. Также он назвал страны Запада “расистами” и “колонизаторскими”, подчеркнув: “Они клеймят целые народы и государства”.

“А чем, как не расизмом, является распространяемая сейчас по миру русофобия?” – заявил он.

Со стороны оккупированных территорий подписи под договорами поставили “главы” так называемых “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также назначенные Россией “главы” Херсонской и Запорожской военно-гражданских администраций Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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