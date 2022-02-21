Зеленский: действия России может означать об ее одностороннем выходе из минских соглашений

Президент Украины выступил с телеобращением, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальный обороны и общения с лидерами США, Великобритании, Франции и Германии, выступил с заявлением.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия, в связи с этими решениями, возлагается на политическое руководства России, – заявил Владимир Зеленский. – Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений в рамках Нормандской группы».

По словам лидера Украины, признание Россией «ДНР» и «ЛНР», подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные форматы.

«Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет», – подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что обсудил ситуацию с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, президентом Евросовета, а также планирует обсудить сложившуюся ситуацию с президентом Турции.

«Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации», – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина, согласно 51 статье Устава ООН, оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.