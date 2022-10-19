Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Соответствующий документ опубликован.
Таким образом военное положение будет введено на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, также там будет создана своя территориальная оборона. Эти области Россия аннексировала 30 сентября.
“Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (“ДНР”, “ЛНР”, Запорожской и Херсонской областях). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума”, — заявил Путин.
При военном положении могут быть применены следующие меры:
- интернирование (изоляция) граждан иностранного государства, воюющего с РФ;
- усиление охраны и введение особого режима работы на военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- приостановление деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и иную деятельность, “подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ”;
- привлечение граждан в к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов экономики и других;
- изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
- запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
- запрет или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий, забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- введение комендантского часа и досмотр документов и имущества при задержании после определенного времени, задержание граждан и их транспортных средств;
- введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, СМИ, использование их работы для нужд обороны. Запрет работы радиостанций индивидуального пользования;
- введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и мобильными и интернет сообщениями, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры;
- запрет или ограничение выезда за пределы территории, контролируемой РФ;
- введение в госорганах, органах военного управления, органах местного самоуправления усиленного режима секретности;
- прекращение деятельности иностранных и международных организаций, если их заподозрят в деятельности, направленной “на подрыв обороны и безопасности РФ”.