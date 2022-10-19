Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Соответствующий документ опубликован.

Таким образом военное положение будет введено на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, также там будет создана своя территориальная оборона. Эти области Россия аннексировала 30 сентября.

“Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (“ДНР”, “ЛНР”, Запорожской и Херсонской областях). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума”, — заявил Путин.

При военном положении могут быть применены следующие меры: