США помогут Украине вернуть свои территории

В заявлении президента Байдена подчеркивается, что США и их союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу утром Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена, в котором подчеркивается, что «Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию», которая попирает международное право, Устав Организации Объединенных Наций и «демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам».



«Пусть никто не заблуждается на этот счет: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины, – говорится в заявлении президента. – Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительных 1,1 млрд долларов – помощи в области безопасности, объявленной Соединенными Штатами на этой неделе».

В документе также обращается внимание на то, что Вашингтон сегодня вводит новые жесткие санкции против Москвы.



«В ответ на фальшивые заявления России об аннексии Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях, – указывается в заявлении. – Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим предоставлять Украине технические средства, необходимые ей для самообороны, невзирая на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов на поддержку Украины».



В заключении глава Белого дома призвал «всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные российские попытки аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется».

Как уже сообщал “Голос Америки”, Соединенные Штаты в четверг объявили о новых санкциях в отношении России в связи с незаконной аннексией четырех украинских регионов, о которой российский президент Владимир Путин официально сообщил в своем сегодняшнем выступлении.



Санкции были введены одновременно Министерством финансов, Министерством торговли и Государственным департаментом. Ограничительные меры коснулись целого ряда российских правительственных чиновников и политиков, членов их семей, российских и белорусских высокопоставленных военных, а также сетей оборонных закупок, включая международных поставщиков, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.



«Соединенные Штаты при поддержке партнеров по G7 направили сегодня четкое предупреждение: любое лицо, организация или страна, оказывающие политическую или экономическую поддержку России в ее незаконных попытках аннексировать суверенную территорию Украины, рано или поздно окажется под санкциями», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты безоговорочно отвергают мошенническую попытку России изменить международно признанные границы Украины, в том числе путем проведения фиктивных “референдумов” в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины, – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в пятницу, 30 сентября. – Это явное нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций. В ответ Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры вводят быстрые и серьезные меры против российских правительственных чиновников, членов их семей, российских и белорусских военных и сетей оборонных закупок, включая международных поставщиков, поддерживающих военно-промышленный комплекс России».