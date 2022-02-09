Крэк- и метамфетаминовые трубки будут оплачиваться федеральным правительством

Агентство по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем (The Substance Abuse and Mental Health Services Agency, SAMHSA) выделило около 30 миллионов долларов на Грант Программы снижения вреда, который помимо тестирования на ВИЧ и ресурсов для безопасного секса подразумевает финансирование программ обмена шприцев, наборов /принадлежностей для безопасного курения, тестовых наборов для обнаружения фентанила.

Иными словами, федеральные налогоплательщики будут оплачивать принадлежности, используемые для курения наркотиков.

Грант будет распределен на три года, и деньги будут предназначены для «недостаточно обслуживаемых сообществ”.

Цель выделения денег – снижение вреда от употребления наркотиков. Согласно Агентству здравоохранения и социальных служб, “наборы для безопасного курения» будут предоставлять трубки для употребления «любого запрещенного вещества», чтобы снизить риск заражения, которое потенциально может произойти через порезы и язвы.