Двое подростков погибли в трагической аварии в Сакраменто

5 февраля 2022 года возрасте 19 лет трагически оборвалась жизнь Дианы Филинюк, она попала в аварию.

Как сообщили представители властей округа Плейсер, двое молодых членов славянского сообщества региона погибли в трагической аварии. В частности, по информации издания Gold County Media, пара – 19-летняя Диана Филинюк из Ранчо Кордова и 21-летний Майкл Олифер из Антилопы – стали свидетелями столкновения Honda Accord и Nissan Altima во время движения по шоссе I-80.

По словам представителя Дорожной полиции штата Калифорния, Дейва Мартинеса, пара остановилась перед двумя врезавшимися автомобилями и вышла, чтобы помочь пострадавшим водителям.

Когда они возвращались к своей машине, мимо проезжала 45-летняя Брэнди Кинкейд на Jeep Commander, она увидела аварию и свернула налево в центральную полосу, как раз в том месте, где шли молодые люди. Как заявил Мартинес, водителей пыталась избежать очередной аварии. Однако, к сожалению, молодые люди были сбиты, оба погибли на месте.

По словам Мартинеса, водитель Honda Accord был арестован за вождение в нетрезвом виде. Ни один из водителей в столкновении двух автомобилей не пострадал.

Мартинес подтвердил корреспонденту “Славянского Сакраменто” данную информацию.

Майкл Олифер, фото: GoFundMe/Daniel Shilovskiy

Как написано о Диане на GoFundMe, организованном Женей Викторович, “она ехала со своими друзьями и остановилась, чтобы помочь тому, кто нуждался в помощи. К сожалению, этот акт доброты стоил ей и ее другу Майклу Олиферу жизни”.

Диану вспоминают как “богобоязненную девушку, которая также преподавала в воскресной школе в SOL”, у нее было золотое сердце.

На GoFundMe просят молиться и пожертвовать средства для организации похорон. Служба празднования жизни Дианы состоится в воскресенье, 13 февраля, в 18:00. Панихида состоится в понедельник, 14 февраля в Сакраменто.

На сайте GoFundMe также появилась информация о сборе денег на похоронные расходы Майкла Олифера. Вместо требуемых 15 тыс. на данный момент собрано свыше 17 тыс.