В столице Канады объявлено чрезвычайное положение из-за протестов против COVID-19

Продолжающиеся протесты против антиковидных мер привели к временной приостановке работы больших буровых установок. Мэр Оттавы объявил в воскресенье чрезвычайное положение. Это означает, что город сможет рассчитывать на поддержку со стороны других юрисдикций и уровней правительства.

Это дает городу некоторые дополнительные полномочия в отношении закупок и предоставления услуг, что может помочь в приобретении оборудования, необходимого для передовых работников и служб быстрого реагирования.

Напомним, что тысячи протестующих собрались в Оттаве на выходных, присоединившись к сотне других протестующих, выступающих против введенных антиковидных мер. Протестующие заявили, что не уйдут, пока не будут сняты все мандаты и ограничения COVID-19.

Этот конвой получил поддержку республиканцев США, в том числе Дональда Трампа.

Несмотря на достаточно большую поддержку протестующих, многие канадцы возмущены грубым поведением демонстрантов, которые было замечены с плакатами и флагами со свастикой, и сравнивали мандаты на вакцинацию с фашизмом.