В Сакраменто скончался директор миссии «Слово к России» Михаил Локтев

Об этом сообщили сотрудники мисси «Слово к России» на официальной странице в Фейсбуке.

“Коллектив Миссии «Слово к России» с глубокой и светлой печалью сообщает вам, наши дорогие братья и сестры, друзья и соработники Миссии, что 25 Января, на 85-м году жизни, Господь взял от земли нашего дорогого брата Михаила Даниловича Локтева, бессменного руководителя Миссии на протяжении 44-х лет.”

Михаил Данилович Локтев родился 16 июля 1937 года в Китае, Кульджа, в семье верующих родителей. В 1930 году его родители бежали из Казахстана от преследований и гонений на верующих со стороны советских властей. Их имущество конфисковали, дедушку посадили в концлагерь, а родители Михаила эмигрировали в Китай, где семья прожила 15 лет. По прибытию в Шанхай через Международную организацию по делам беженцев, IRO (International Refugeeр Organization), беженцы обратились в Совет Объединенных Наций (United Nations) за помощью. Из всех стран мира только республика Филиппины, во главе которой стоял президент Эльпидио Кирино, согласилась принять русских беженцев и только на 4 месяца, которые растянулись более, чем на два года, напоминает историю семьи Локтева бюллетень Тихоокеанского Объединения славянских евангельских христиан-баптистов.

На военном корабле беженцы были доставлены на филиппинский остров Тубабаo, где находилась военная база США. На острове жили в палаточном городке примерно с 1949-1951г. Когда закончились военные действия, семье Локтевых знакомые помогли найти в Америке спонсора. Получив разрешение на въезд в Соединённые Штаты, они отправились из Филиппин в Сан-Франциско, откуда – перебрались в Сакраменто.

Вот, что рассказывает Михаил Данилович об их дальнейшей жизни в Америке:

“Мне было 13 лет, когда мы приехали в Америку. Остановились мы в Брайте, сейчас это Вест Сакраменто. К нам в церковь пришли два православных учителя и предложили создать русскую школу, в которой бы, не касаясь вопросов вероисповедания, учили только грамоте. Мы ведь были недоучены, в связи с переездами из одной страны в другую. И мы пошли в школу, учиться русскому языку.”

Вскоре, усилиями иммигрантов в Сакраменто была открыта Первая славянская баптистская церковь, пастором которой стал Карпец Ф.П. Отец Михаила служил также пастором иммигрантской общине.

В 1960 году Локтевы открыли христианскую студию радиовещания, которая называлась «Господь зовет», где записывались и транслировались проповеди христианского поэта Николая Водневского, Кузьменкова и других проповедников.

В 1964 году семья пережила огромную трагедию, о которой писали по всей Америке. На страницах христианской газеты “Наши Дни” Михаил об этой ситуации рассказывает следующее:

“Старший брат моей супруги, Вениамин, летчик и студент семинарии, приехал на лето в Сакраменто. В это время во Фресно проходил крусейд Билли Грейма. Вениамин нанял небольшой самолет, пригласил с собой несколько молодых людей, в том числе и моего младшего братишку, и они полетели во Фресно. Назад после крусейда они домой не вернулись. Были организован обширный поиск, как государственными службами, так и нашими семьями. Никаких следов самолета и его пассажиров найти не удалось. Трудно описать то, что мы пережили в это время. Спустя 32 года, один человек, путешествуя в горах Рино, увидел вдали между горами что-то блестящее.

Заинтересовавшись, он пробрался туда и обнаружил остатки самолета, человеческие кости и какую-то документацию. Так, наконец-таки, была установлена судьба наших родственников”.

В 1972 при участии Николая Водневского была открыта миссия «Слово к России», которая действует и сейчас. Сотрудники миссии во главе с Водневский и Локтевым помогали верующим в СССР: завозили туда Библии и другую христианскую литературу, передавали деньги для подпольной христианской типографии. Благодаря нелегальной деятельности, Локтеву вскоре запретили въезд в Советский Союз.

Михаил Локтев некоторое время являлся президентом “Славянского общественного центра в Сакраменто”, а также являлся сотрудников Транс-Мирового Радио. Сообщается, что через несколько месяцев Миссия будет отмечать свой «Золотой Юбилей» – 50 лет.