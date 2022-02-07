Епархия Католической церкви в Сакраменто молится за мир в Украине

Римско-католическая епархия Сакраменто выразила поддержку Украине, опубликовав следующее сообщение:

“Пусть Божий Божественный Дух позаботится о народе Украины в эти трудные времена. Мы молимся, чтобы для них и их народа было достигнуто мирное решение”.

Сообщается, что Преподобный Василий Мизюк, пастор Украинской греко-католической церкви св. Андрея и приходов Святой Премудрости в Сакраменто, недавно присоединился к епископу Хайме Сото, чтобы поделиться посланием о ситуации в Украине.

Василий Мизюк сообщил, что глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук недавно заявил, что в инициативе Папы Римского подчеркивается, что «если когда-нибудь в Украине разразится конфликт, это будет угроза не только для Украины, но и для всего мира».

Папа Римский Франциск постоянно проявляет заботу об украинском народе, он активно поддерживает мир в Украине и регионе, проводя различные встречи и конференции по настоящее время.

По словам Шевчука, Украинская греко-католическая церковь — крупнейшая из 23 восточно-католических церквей, находящихся в общении с Римом, — организовала 26 января молитвенную цепь я с 9:00 до 21:00, во время которой «все наши епархии, митрополичьи церкви, монастыри со всего мира присоединились к нам в молитве в Украине».

Поэтому украинская община в Сакраменто обращается ко всем братьям-католикам, чтобы они помнили об Украине и ее народе в своих молитвах.

“Да заступится наш Божественный Господь даром разума за агрессоров, желающих дестабилизировать украинскую независимость и мирное правление. Давайте все возвысим наши голоса в нашей просьбе о мире в Украине и во всем мире,” – призывает Преподобный Василий Мизюк.

Отметим, что на днях, в соседнем Сан-Франциско состоялся митинг в поддержку Украины. В ходе данного мероприятия, активисты украинской диаспоры призвали власти США уделить больше внимания и помощи Киеву.