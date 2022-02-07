С 15 февраля в Калифорнии не нужно будет носить маски внутри помещений

А также не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для посещения больниц и домов престарелых, но маски по-прежнему обязательны ля школьников – такое заявление сделали представители здравоохранения штата в понедельник на фоне снижения числа случаев коронавируса.

В Калифорнии наблюдается снижение заболеваемости на 65% по сравнению с пиком во время зимнего всплеска. Об этом заявил губернатор штата в Фейсбуке.

Кроме этого, организаторам “мега-мероприятий” внутри помещений с участием более 1000 человек должны будут потребовать вакцинацию или отрицательный тест на COVID, но невакцинированные гости все равно должны будут носить маски. Для мероприятий на открытом воздухе с участием более 10 000 человек вакцинация не требуется, но рекомендуется носить маски или иметь отрицательные тесты.

В связи со стремительным снижением числа случаев коронавируса Калифорния также отменяет требование о том, чтобы у людей был отрицательный тест на коронавирус перед посещением больниц и домов престарелых.