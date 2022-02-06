Пара и их собака, застрявшие в Сьерре на 2 месяца, спасены

Пара и их собака чихуахуа отправились в хижину, рассчитывая провести там большую часть зимы, в итоге застряли в ней с 6 декабря прошлого года. Они не могли выбраться, т.к. хижина была завалена снегом, а также из-за поваленных деревьев.

Когда они приехали, с собой у них были различные припасы и еда. Но, как все помнят, обильные снегопады перед Рождеством завалили Сьерру снегом, повалили деревья и вызвали огромные пробки, что отрезало пару от внешнего мира. Они несколько раз пытались уйти, но из-за условий и количества снега им не удалось выбраться. В конце концов, когда еда и вода стали заканчиваться, один из них смог забраться повыше, чтобы и позвонить 911.

Офис шерифа округа Сьерра вызвал спасательный вертолет, на прошлой неделе пара была спасена. По словам летчика, пара и их собака были найдены «в добром здравии и хорошем настроении».

Видео спасения опубликовано CHP на странице Valley Air Division в Facebook.