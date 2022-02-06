Белый дом: Россия может напасть на Украину «в любой момент»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил в этом случае о возможных огромных человеческих потерях для Украины, и стратегических – для России, пишет VOA.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в воскресенье в программе «На этой неделе» телеканала ABC, заявил, что Россия может напасть на Украину «в любой момент».

«Мы верим, – сказал, в частности, Саллван от имени администрации Белого дома, – что существует очень реальная вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ атаковать Украину. Это может быть выполнено в различной форме и может произойти как завтра, так и в течение нескольких недель. Путин, проведя передислокацию войск, находится в таком полжении, когда он может осуществить агрессинвые действия против Украины в любой момент».

В этой связи советник президента Байдена указал, что Соединенные Штаты готовы, тем или иным способом, оказать помощь Украине в противостоянии агрессии Кремля, но еще раз дал понять, что Белый дом по-прежнему выступает за дипломатическое решение вопроса.

«Мы активно работаем, чтобы объединить наших союзников и обеспечить украинцам материальную поддержку, укрепить обороноспособность наших восточных союзников – особенно Польши, Румынии и балтийских государств, – продолжал Джейк Салливан. – В то же время, мы стараемся послать четкий сигнал Кремлю: мы готовы идти дипломатическим путем и обсудить опросы нашей взаимной безопасности, если они готовы это сделать. Так или иначе, мы готовы. Если они (российские власти) вместо этого выберут движение по пути эскалации, это обернется для Украины огромными человеческими потерями, но также, как мы считаем, с течением времени дорого обойдется и Владимиру Путину в стратегическом плане».