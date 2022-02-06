Университет Джона Хопкинса: локдаун снизил смертность от COVID всего на 0,2%

Джонас Херби, Ларс Джонунг и Стив Х. Ханке Университета Джона Хопкинса провели исследование, в котором рассмотрели 24 отдельных исследования и разделили их на три группы: исследования индекса строгости карантина, исследования режима самоизоляции и исследования конкретных немедикаментозных вмешательств.

И анализ каждой из этих групп показал, что «локдаун практически не повлияла на смертность от COVID-19».

Исследователи также обнаружили, что локдаун привел к огромным экономическим и социальным издержкам везде, где был веден.

Авторы исследования, Джонас Херби, Ларс Джонунг и Стив Х. Ханке, пришли к выводу, что политика локдаунов является «необоснованной», и предложили отказаться от нее в случае будущих пандемий.

На своем веб-сайте университет Johns Hopkins сообщил, что взгляды, выраженные в отчете, принадлежат авторам, а не обязательно университету.