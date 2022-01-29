Президент Байден: войска США будут отправлены в Восточную Европу «в скором времени»

Между тем Россия направила в свои подразделения на границе с Украиной запасы донорской крови для переливания раненым, сообщают источники в администрации США, передает Русская служба «Голоса Америки».

Во второй половине дня в пятницу президент США Джо Байден дал американцам повод полагать, что скоро американские войска будут передислоцированы в страны НАТО в Восточной Европе, то есть размещены в непосредственнй близости от Украины. Как известно, на днях Пентагон привел в состояние боевой готовности 8,5 тыс. военнослужащих, как было сказано, для поддержания операций НАТО в Восточной Европе.

«Я буду перебрасывать войска США в страны НАТО в восточной Европе в скором времени», — лаконично, не тратя времени на детали, заявил сегодня репортерам президент Байден в ходе своей краткой поездки в Питтсбург, штат Пенсильвания.

Заявление главы Белого дома совпало с тревожными сообщениями о том, что наращивание военного присутствия РФ вблизи границы с Украиной дополнилось поставками в российские подразделения медикаментов и запасов крови для переливания, что обычно делается, когда приходится иметь дело с ранеными.

Американские официальные лица рассматривают это как признак готовности к вторжению войск, сообщает «Рейтер». По словам действующих и бывших чиновников администрации США, подобные факторы, включая наличие запасов крови, играют решающее значение для определения готовности Москвы осуществить вторжение, если российский лидер Владимир Путин все же решится на это.

Данные об отправке крови для переливания были раскрыты вскоре после того, как разведка США сообщила о сосредоточении более ста тысяч российских военнослужащих у границы с Украиной. В Пентагоне отправку предметов медицинского назначения в район границы назвали частью наращивания военного потенциала России.

«Это не гарантия [неизбежности] еще одного нападения, но вы не станете вновь нападать, если у вас нет всего этого в наличии», — прокомментировал новость о подвозе донорской крови в войска РФ генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, ныне работающий в исследовательском институте Центра анализа европейской политики (CEPA).

Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.

Три американских чиновника, рассказавшие журналистам «Рейтер» о поставках в российскую армию донорской крови, отказались назвать точную дату, когда американцы зафиксировали это. По словам двух из них, это произошло в течение последних недель.

Российские официальные лица неоднократно отрицали наличие планов вторжения в Украину, подчеркивая, что растущие связи Киева с Западом Москва воспринимает как угрозу. В декабре 2021 г. Россия озвучила свои требования к Западу, включающие прекращение дальнейшего расширения НАТО на восток, запрет на вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс и вывод его сил и вооружений из восточноевропейских стран, присоединившихся к НАТО после окончания Холодной войны.

В пятницу президент Путин заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не ответили на основные требования России в отношении гарантий безопасности, но Москва готова продолжать переговоры.

Президент Байден, в свою очередь, сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в 27 января, что Вашингтон и его союзники готовы решительно отреагировать, если Россия вторгнется в Украину. В частности, Соединенные Штаты и их союзники заявили, что Россия столкнется с максимально жесткими санкциями, спектр и степень которых пока еще официально не оглашались.