Американец борется за свободную от коррупции Украину

Американец украинского происхождения Влад Железный покинул США и присоединился к своим соотечественникам в Киеве, которые борются с внешним врагом и коррупцией в высших эшелонах власти. Он иммигрировал в США из Украины в 1991 году, а в 2017 вернулся на родину, чтобы в трудное для страны время быть рядом со своим народом.

Как сообщает корреспондент «Славянского Сакраменто» из Киева, 52-летний Влад Железный из Колумбуса (штат Огайо) сегодня находится в столице и принимает участие в судебных процессах, где фигурируют украинские патриоты, а также помогает украинской оппозиции в организации митингов и шествий против коррумпированной власти и местных олигархов.

«Людям очень нравится, что среди них находится гражданин США, который поддерживает перемены к лучшему в Украине», – говорит доброволец.

В ноябре прошлого года с помощью миссионера и президента благотворительной организации «Свет Надежды» Виктора Литовченко американец прибыл в Украину, где присоединился к протестующим украинцам.

Железный застраховал свою жизнь на $1,5 млн

В США Влад Железный застраховал свою жизнь на 1,5 млн долларов. В лагере протестующих у Верховной Рады он появился с флагом штата Огайо.

Железный попытался вступить в капелланский корпус, чтобы заниматься душепопечением и помощью в регулярной армии Украины, однако ввиду отсутствия украинского гражданства ему было в этом отказано. Видя неразбериху и полное отсутствие организации в рядах власти, волонтер направился в разбитый пикетчиками перед Верховной Радой палаточный лагерь. Здесь он находится и по сей день в качестве активиста.

«Мне нравится идея пикетчиков, которые борются за реформы в судебной и избирательной системах страны, а также за закон об импичменте президента», – сказал американский волонтер в интервью «Славянскому Сакраменто».

Горя желанием помочь своей родине, американец совместно с Виктором Литовченко принялся развозить продукты питания и вещи первой необходимости в так называемой зоне АТО. В рамках этой поездки они посетили разрушенные обстрелами Авдеевку и Красногорьевку, где раздавали гуманитарную помощь больницам, детским домам, беженцам и родственникам погибших в военном конфликте.

В районе авдеевской промзоны Железный исполнил свою давнюю мечту – помолился за мир в Украине. Гражданский активист является членом ряда украино-американских общественных организаций, а также членом правления Объединенных украинских организаций в Кливленде.