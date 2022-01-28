Как американские религиозные консерваторы боролись с правами ЛГБТ в Украине

Американские христианские консерваторы пытались повлиять на дискуссию о правах ЛГБТ в Украине через свои местные филиалы

Расследование проекта “Bellingcat Anti-Equality Monitoring” указывает, что Стив Вебер, который долго работал главой украинского филиала американского медиаконгломерата Christian Broadcasting Network, инициировал создание “Альянса «Украина за семью»” — «просемейной» зонтичной организации, члены которой проводят кампании против ЛГБТ по всей Украине и противостоят антидискриминационным поправкам к законодательству.

Согласно украинским государственным реестрам, Стив Вебер связан с американским пастором, ставшим лоббистом Дейлом Армстронгом, который в 2018 году принимал участие в попытке сместить посла США в Украине Мари Йованович.

В 2015 году CBN и American Pastors Network — организация, которая называет себя «сетью библейских и верующих пасторов и церковных деятелей», — стали принимать участие в диалоге, который велся внутри страны о возможном внесении в Конституцию Украины поправок о брачном равноправии и защите ЛГБТ от дискриминации.

CBN Ukraine привела в Украину американских практиков конверсионной терапии посредством проекта CBN Family Academy, который запустил Вебер. Он действует и по сей день.

Представитель CBN сообщил Bellingcat, что сеть «сожалеет о недосмотре» в отношении своего украинского филиала.

В этом году права ЛГБТ в Украине потерпели несколько серьезных поражений. В июне Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отклонил законопроект, который предусматривал усиление ответственности за преступления на почве ненависти и враждебные высказывания, вызванные неприязнью к ЛГБТ или неприязнью на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В июле в парламент подали законопроект о запрете «пропаганды гомосексуализма». Этим термином противники прав ЛГБТ называют любые публичные ЛГБТ-мероприятия. «Участие в общественной ЛГБТ-жизни в Украине становится опаснее», — говорится в докладе за 2020 год украинского правозащитного ЛГБТ центра «Наш Мир».

Угрозы правам ЛГБТ в Украине и ЛГБТ-активистам растут на фоне укрепления связей между анти-ЛГБТ силами и международными религиозными консервативными группами, которые выступают за общие цели. В недавних материалах Right Wing Watch, openDemocracy, Buzzfeed и других уделялось внимание деятельности влиятельных американских консерваторов в Украине, однако команда Bellingcat установила, что они могут играть еще более серьезную роль, чем предполагалось ранее.

Расследование Bellingcat, проведенное в 2019-2020 гг, говорит о том, что важным узлом этой сети является CBN Ukraine — украинский филиал американского медиагиганта Christian Broadcasting Network.

За годы, прошедшие после Евромайдана, американские консерваторы стали принимать активное участие в ожесточенных спорах вокруг украинского антидискриминационного законодательства. CBN Ukraine, по-видимому, сыграли важную роль в запуске широкой «зонтичной» организации, которая объединяет ведущих украинских борцов против ЛГБТ, которые организовывают общенациональные кампании по запрету ЛГБТ-мероприятий и пытаются всеми правдами и неправдами бороться против законодательной защиты прав ЛГБТ.

Борьба за сердца и умы

Согласно сайту CBN, это «глобальное служение, которое стремятся подготовить народы мира к пришествию Иисуса Христа с помощью СМИ». Как сообщает либеральная группа по мониторингу СМИ “Media Matters for America”, CBN — «наиболее известная медиаимперия в экосистеме консервативных евангеликальных СМИ», которая «предоставляет репутацию и материал для более экстремитских представителей правых СМИ» и платформу для анти-ЛГБТ групп, которая позволяет их повестке достигать более широкой аудитории.

CBN также обладает значительными ресурсами: согласно их собственной финансовой отчетности, на 2019 год организация обладала активами на 243 млн долларов США. Согласно сайту CBN, корпорация «несет Благую Весть в 149 странах и территориях, передавая программы и контент на 67 языках».

Одна из этих стран — Украина. Эта новостная сеть с начала 1990-х присутствует на постсоветском пространстве, где ее деятельность возглавлял граджанин США Стив Вебер, который оставил свой пост в начале 2020 года (однако, согласно CBN Ukraine, Вебер продолжает работать с «просемейными инициативами», которые он запустил в этой стране).

CBN действует в Украине через организацию «Асоціація Милосердя “Еммануїл”». Далее в этой статье название этой организации и название “CBN Ukraine” равнозначны. Согласно самому Веберу, к 2015 году в CBN Ukraine работали 150 человек из Украины, а 90% их бюджета приходило из США и 10% — от местных источников.

Ранее до этого, CBN Ukraine, Вебер и группа религиозно-консервативных лидеров в Украине занимались созданием Альянса «Украина за семью» (Громадська Спілка “Альянс “Україна за сім’ю”), в дальнейшем называемого «Альянс». Вскоре Альянс стал играть важную роль в различных анти-ЛГБТ инициативах в Украине; при этом об участии Вебера в деятельности Альянса говорят и украинские анти-ЛГБТ активисты, и заявления самих CBN Ukraine в последующие годы.

Формально Альянс был основан двумя украинскими НКО: общественной организацией «Всі Разом!» («Все Вместе!») и благотворительного фонда «Сім‘я» («Семья»). Эти организации возглавляют соответственно Руслан Кухарчук и Адриан Буковинский, влиятельные анти-ЛГБТ активисты, которые последовательно выступают за запрет «пропаганды гомосексуализма». Их важным союзником был Павел Унгурян, народный депутат Украины от «Батькивщины» (2008-2012) и «Народного фронта» (2014-2019). Унгурян стал соавтором одного из нескольких законопроектов о запрете «пропаганды гомосексуализма» и поддерживал соответствующие предложения. В последние годы Унгурян был одним из наиболее заметных представителей Альянса. В интервью Bellingcat в прошлом году директор Альянса Владислав Сила назвал Унгуряна одним из важных членов организации, который представляет ее публично на «мероприятиях на семейную тематику».

Альянс, в состав которого входят, по собственным заявлениям Альянса, «более 150 просемейных организаций», по-видимому, оказал серьезное влияние на украинское анти-ЛГБТ движение. В «Национальной семейной стратегии», разработанной Альянсом, в качестве одной из целей указано «на законодательном уровне не допустить принятия законов и поправок к ним, которые прямо или косвенно нарушают интересы природной семьи». Стоит отметить, что в июле 2017 года CBN Ukraine опубликовали заявление пресс-службы Унгуряна о презентации этой стратегии.

В течение нескольких лет Альянс организовывал «Национальный семейный форум», который посещали ведущие государственные чиновники, а также священнослужители и другие представители гражданского общества. Например, на Национальном семейном форуме-2019 побывал президент Украины и различные религиозные и общественные деятели. Результатом этого форума стала резолюция с призывом к правительству Украины «сделать невозможной пропаганду разных видов девиантного полового поведения в виде публичных мероприятий и рекламной продукции в местах пребывания детей и подростков», «прекратить попытки ратифицировать» Стамбульскую конвенцию о насилии против женщин, а также убрать термины «сексуальная ориентация», «гендер» и их производные из законодательных и нормативных актов и прекратить их использование в образовании.

До 2019 года Альянс также входил в экспертный совет межфракционной парламентской группы, посвященной «духовности, морали и здоровью Украины». Эту группу возглавлял уже упомянутый Павел Унгурян, который больше не является народным депутатом. Сообщалось, что в ней насчитывалось до 100 членов, однако на данный момент она, по-видимому, не активна.

Тем временем движение «Все вместе» (сооснователь Альянса) ведет общенациональную анти-ЛГБТ кампанию по крайней мере с 2015 года. В результате в последние годы десятки местных советов по всей Украине приняли практически идентичные резолюции по шаблону, предоставленному «Все вместе». В этих резолюциях от правительства требуют убрать из законов и официальных документов термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», а также повторяют призывы запретить «пропаганду девиантного полового поведения». Также в них содержится требование сохранить действующее определение брака в Конституции Украины как союза между мужчиной и женщиной.

Стоит отметить, что статья от 2015 года на сайте Кухарчука позволяет говорить об участии Альянса на раннем этапе кампании. Там приведено фото Силы (директора Альянса), одного из видных членов организации Орлова и самого Кухарчука на протесте перед украинским парламентом 15 июня, где были озвучены требования «запретить пропаганду гомосекса» и подобные им. В видеоинтервью во время митинга Кухарчук назвал Альянс организатором мероприятия.

В 2020 году «Все Вместе» провели кампанию против недавнего законопроекта 3116, где предлагалось ввести защиту от преступлений на почве ненависти, обусловленных неприязнью к сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Правоохранительный комитет Рады порекомендовал отклонить законопроект, указав при этом на несогласие с законопроектом со стороны религиозных групп и НКО. После этого успеха «Все Вместе» перешли к кампании за принятие другого законопроекта (3917) о запрете «пропаганды гомосексуализма».

Еще один пример важности роли членов и основателей Альянса в украинской политике — участие Кухарчука и Унгуряна, хотя и в личном качестве, в работе руководящего органа влиятельной религиозно-консервативной организации «Собор», которая поддержала Национальный семейный форум-2019. Одним из руководителей «Собора» является Александр Турчинов. который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, а с 2014 по 2019 гг возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Бывший баптистский пастор Турчинов продолжает играть роль в украинской политике: сообщалось, что он возглавляет «кризисный центр» партии «Европейская Солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко. На сайте «Собора» Унгурян указан как «первый заместитель» Турчинова, Кухарчук также значится как «заместитель».

«Собор» на украинском может означать не только церковь, но и союз или объединение. Это еще одна «зонтичная» организация, которая называет себя коалицией наиболее влиятельных украинских евангельских и протестантских церквей. Она была запущена в конце 2018 – начале 2019 гг, с целью «сохранить и распространять христианские ценности в украинском обществе и противодействовать тотальному наступлению аморальности и других негативных явлений, которые угрожают будущему нашей страны». Одна из заявленных целей организации — «решительное противодействие навязыванию украинскому обществу гендерной и ЛГБТ-идеологии».

Турчинов старательно работал в этом направлении. В июне этого года бывший исполняющий обязанности президента Украины, выступая в качестве лидера «Собора», высказался против ратификации Стамбульской конвенции, поскольку та «создает неоправданные основания для дополнительных преимуществ ЛГБТ-сообщества» и «имеет целью разрушение традиционных для украинского народа ценностей». Отрицание однополых браков, добавил он, — это «позиция Господа». Соответственно, «Собор» также выступал против недавнего законопроекта (3116) о преступлениях на почве ненависти.

Учитывая связи такого уровня, неудивительно, что видные члены Альянса также имеют международные связи, в том числе из числа видных американских евангельских христиан. В последние годы они появлялись на публичных мероприятиях с такими людьми, как Ральф Дроллингер (которого Right Wing Watch называет «учителем Библии в правительстве Трампа») и Брайан Браун, президент Всемирного Конгресса Семей. Последний также назвал Унгуряна своим «новым другом» в посте на Фейсбуке в марте 2019 года.

Павел Унгурян — завсегдатай Национальных молитвенных завтраков в Вашингтоне, он также проводит украинский вариант этого мероприятия. В декабре 2019 года Унгурян рассказал в интервью что впервые его пригласили на Национальный молитвенный завтрак в США еще при президенте Джордже Буше.

Он встречался с американскими политиками, известными своей евангельской позицией, например с вице-президентом Майком Пенсом, бывшим секретарем по энергетике Риком Перри и послом США по международной свободе совести Сэмом Браунбеком, назначение которого в 2018 году вызвало критику со стороны борцов за права ЛГБТ. Унгурян также встречался с Бобом МакЭвеном, который возглавляет близкий к Республиканцам консервативный Совет по национальной политике. В интервью от 2019 года он хвастался тем. что посетил встречу Совета в США и пригласил МакЭвена и конгрессмена-республиканца Тима Уолберга на его собственный Молитвенный завтрак в Украине.

Унгурян продолжает заводить влиятельных знакомых: в этом году он вновь появился на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне и на фотографиях с Госсекретарем США Майком Помпео и секретарем по жилищной и градостроительной политике Беном Карсоном.

«Ты для меня пример!»

Судя по государственным реестрам, «Альянс» зарегистрирован по адресу «Велика Васильківська 131-А» в Киеве. Это также точный адрес штаб-квартиры CBN в Украине. Однако эти организации связывает не только общий адрес.

Стив Вебер, долговременный глава CBN на постсоветском пространстве, не упоминается в официальных документах о регистрации Альянса. Однако украинское отделение CBN (как и другие религиозно-консервативные СМИ в Украине) годами последовательно указывает, что Вебер сыграл ключевую роль в создании Альянса.

Неприятие Вебером прав ЛГБТ хорошо задокументировано. В 2013 году он рассказал российскому телеканалу ТБН (который на тот момент был партнером CBN Ukraine), что «Однополые союзы могут стать лишь первым шагом на пути порока. Вполне естественно, если люди начнут задумываться, почему, собственно, нельзя жениться на своей матери, сестре или брате? Мы свободны, так почему не можем жениться на любимой собаке?!»

В своей речи на открытии форума «Все вместе» в 2018 году Вебер призвал аудиторию использовать свои «рабочие места», чтобы добиться влияния в общество. По-видимому, CBN Ukraine одобряет этот подход. Он упомянул «Семь гор» — по данным Right Wing Watch, имеются в виду семь сфер влияния (правительство, СМИ, бизнес, индустрия развлечений, искусство, семья и религия). Вебер подчеркнул, что «другая» Украина появится, когда христиане взойдут «на каждую гору [влияния]» в стране, приведя США как пугающий пример того, к чему приводит неспособность достичь этой цели. «Последние 30 лет. Искусство. Они бомбардировали, [зрителей] просто бросили: фильм после фильма, после фильма, где они показывали, что ой, это люди нормальные, они любят друг друга, они точно как и мы… И потом вдруг Верховный суд в Америке [речь о решении от 2015 года] говорит: мы должны изменить изменить понимание слова “брак”», — сокрушался Вебер.

«Общественные организации объединились в национальное движение “Украина за семью”» — гласит заголовок на сайте CBN Ukraine от июля 2014 года. Среди участников учредительного собрания указана «Ассоциация Еммануил» (CBN Ukraine) наряду с группами Кухарчука и Буковинского, включая и группу Кухарчука с недвусмысленным названием «Любовь против гомосексуализма», и другими. В том же материале говорится, что задачи движения — «работа с общественным мнением», «сотрудничество с» властями и «разоблачение стратегий ЛГБТ-движения». Также там говорилось, что «объединение» на тот момент являлось «неформальным» и было создано «для консолидации усилий и формирования общей повестки дня».

Кроме того, в начале 2015 года в дайджесте CBN Ukraine создание Альянса было записано как «важное достижение» 2014 года и указано, что «Президент “Ассоциации Еммануил” Стив Вебер принял участие в создании Альянса “Украина за семью”». Тем временем в русскоязычной версии того же дайджеста говорится, что группа была создана «по инициативе президента ассоциации Эммануил Стива Вебера». В том же году, в заявлении пресс-службы CBN Ukraine от апреля 2015 года говорилось о том, что “Конференция «Украина за семью» официально презентовала одноименный Альянс”, а Вебер в этом заявлении был указан как «инициатор [его] создания». На мероприятии Вебер произнес речь, в которой заявил, что гомосексуальность «убивает потомство, семьи и целые страны». Согласно государственным реестрам, «Альянс» был официально зарегистрирован в Украине в сентябре 2015 года.

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На сайте CBN Ukraine также присутствует материал без даты, посвященный исключительно Альянсу, где Вебера также называют инициатором этой группы созданной для «продвижения семейных ценностей». Вебера много лет продолжали называть «инициатором» Альянса, в том числе в статье на сайте CBN Ukraine в начале 2019 года.

На момент создания Альянса у CBN Ukraine уже были устоявшиеся связи с основными деятелями анти-ЛГБТ движения в Украине. Например, в 2012 году Унгурян выступал на 20-летнем юбилее CBN Ukraine, а Кухарчук был ведущим CBN Ukraine.

«Ты для меня – пример!», — написал Кухарчук в посте в Телеграме 2 апреля этого года, где он хвалил Вебера и отмечал, что они познакомились в 2004 году. «Стив все время где-то рядом […] Если бы меня попросили нарисовать портрет христианина, я бы их отправил познакомиться со Стивом Вебером», — продолжал он.

Вебер, по-видимому, отвечает ему взаимностью. Для меня благословение называть тебя моим другом», — писал Вебер Кухарчуку в посте на Фейсбуке в 2012 году, когда последний агитировал за запрет «пропаганды гомосексуализма».

Одним из направлений сотрудничества CBN Ukraine и Кухарчука стал организованный последним «Форум Новомедиа», — ежегодное мероприятие, которое впервые было проведено в 2011 году по инициативе Ассоциации журналистов «Новомедиа». Эта ассоциация, основанная Кухарчуком в 2004 году, указывает среди своих целей: «способствует утверждению христианской этики в обществе через средства массовой информации».

Форум «Новомедиа» связывает ведущих представителей украинских СМИ с религиозными консерваторами из Украины и из-за рубежа. В материале openDemocracy от 2018 года форум описан как «показательный относительно коммуникационной стратегии ультраконсерваторов с международными связями». На сайте форума «Ассоциация Еммануил» указана среди «друзей форума», а на сайте CBN Ukraine упоминается, что организация была «стратегическим партнером» форума «Новомедиа-2015». На мероприятии выступал Вебер и ведущие представители CBN Ukraine.

В упоминавшемся уже посте в Телеграме от апреля 2020 года Кухарчук описал участие Вебера в форуме и ассоциации журналистов «Новомедиа». «Со Стивом лично я встретился и познакомился в 2004 году, когда начинал Ассоциацию журналистов “Новомедиа”», — писал Кухарчук. «Тогда встретились, пообщались, позвал его на первую конференцию. С тех пор он был регулярным участником мероприятий “Новомедиа” – как спикер и как партнер».

Это пиар-наступление Кухарчука, которому оказала помощь CBN, имело успех. В ноябре 2019 года пресс-секретарша президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель присутствовала на форуме «Новомедиа» в качестве приглашенного спикера. Кроме того, Мендель презентовала награду на церемонии, которая, по-видимому, проходила одновременно с форумом, согласно сайту Ассоциации «Новомедиа».

Приход конверсионной терапии в Украину

Активность CBN Ukraine в области прав ЛГБТ в Украине касается и других местных организаций, помимо Альянса. В 2014 году Стив Вебер запустил проект «Территория ответственности», который в 2019 году был переименован в CBN Family Academy. Этот проект организует «Школу консультирования “Восстановление целостности”», которая стремится «помочь ЛГБТ-людям восстановить свою идентичность во Христе». Вебер является главой попечительского совета этой организации. Согласно сайту CBN Family Academy, Вебер считает. что «секс – это дар от Бога, согласно первоначальному замыслу предусмотренный только для брачного союза мужчины и женщины», и что решение сексуальных проблем «заключается в восстановлении этой личностной целостности».

В рамках проекта «Территория Ответственности» CBN Family Academy сотрудничала с Restoring Wholeness Ministries — организацией, которая базируется в штате Аризона и верит, что «гетеросексуальность — первоначальный замысел Бога для нашей сексуальности, и все вне этих рамок отношений — поломка, которую можно починить».

Restoring Wholeness Ministries входит в Restored Hope Network, которую Southern Poverty Law Center описывает как пример «практикующих сторонников конверсионной терапии», которые «просто проводят ребрендинг под новым именем». Либеральная организация Media Matters for America, которая занимается мониторингом СМИ, описывает эту сеть как «коалицию служений по всей стране, которые продвигают и практикуют конверсионную терапию».

Международные организации регулярно критикуют подобные инициативы. В июне 2020 года ООН обнародовала доклад с призывом запретить конверсионную терапию, назвав эту практику «унижающей человеческое достоинство и дискриминационной», а также основанной на убеждении, что ЛГБТ-люди неполноценны и должны менять свою идентичность, чтобы исправить эту якобы неполноценность.

Со своей стороны, Restored Hope Network возражает, что ни эта сеть, ни ее члены и аффилированные организации, не практикуют «конверсионную терапию», которую они называют «идеологический термин, который используется LGBTQ-активистами и их сторонниками, которые стремятся связать сострадательную духовную заботу и терапию с ужасными и явно не заслуживающими доверия практиками». По данным Media Matters, на самом деле Restored Hope Network продвигает эту практику под эвфемизмом «консультирование, которое позволяет изменить себя».

Сотрудничество Restoring Wholeness Ministries с CBN в Украине началось не позднее 2014 года, когда директор Уинн Кэмерон Томпсон принял участие в мероприятии «Территории ответственности» (ныне CBN Family Academy) в Киеве. Томпсон неоднократно посещал страну и принимал участие в программах CBN, направленных на ЛГБТ-людей. В частности, в июне 2018 года Томпсон приехал в Украину на круглый стол CBN Family Academy под названием «ЛГБТ. Гнать, признать или помочь?». В рамках круглого стола состоялась презентация Кухарчука о «гомопропаганде», где он высказал мнение, что гомосексуальность — «психическое расстройство» и «угроза национальной безопасности».

«Большая часть этих людей […] не испытывают угрызений совести», — говорил Кухарчук аудитории в помещении «Территории ответственности» CBN Ukraine. «[Они] не испытывают потребности в освобождении … [они хотят] агрессивно навязывать это [гомосексуальность] вашим детям в школах, садах, потому что они не способны воспроизводить потомство. Их главная задача – это вовлечь в постоянно вымирающее сообщество гомосексуалистов новое, молодое мясо», — продолжил он.

В 2019 году Кэмерон Томпсон побывал в Украине с «миссионерской поездкой», которая, как он писал, включала в себя речь «в часовне CBN, а также вебинар в прямом эфире о детях и LGBTQ». Томпсон писал, что в ходе поездки он провел время в Киеве по приглашению Стива Вебера, и добавил фотографию с главным представителем CBN в Украине.

Работа Томпсона, по-видимому, продолжалась в том же темпе в 2020 году. Недавно он писал, что во втором квартале этого года он давал онлайн-уроки «группе из около 30 нехристианских сексологов в Украине о понимании однополого влечения». Вероятно, имелась в виду эта лекция для «Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины» о том, «как работать с гомосексуализмом». Согласно посту этой ассоциации на Фейсбуке, обсуждалась работа с лицами, которые «желают изменений своих сексуальных склонностей».

Сама эта ассоциация, по-видимому, также связана с анти-ЛГБТ группами, которые имеют отношение к CBN Ukraine. Например, исполнительный директор ассоциации Михаил Шевченко указан как «резидент» Кабинета Экспертов — проекта вышеупомянутой анти-ЛГБТ организации Кухарчука «Все вместе!», которая, по-видимому, стремится продвигать в украинских СМИ тщательно отобранных анти-ЛГБТ «экспертов». В интервью 23 марта, опубликованном «Все вместе», Шевченко описал концепцию гендера как «маркетинговый ход для определенных политических группировок», и добавил, что «Западные фонды дают грант, когда [в заявке] есть слово “гендер”».

Заявленная цель CBN Family Academy — помочь ЛГБТ-людям «восстановить свою идентичность во Христе» звучит куда менее противоречиво по сравнению с заявлениями главы этой организации Светланы Искрук.

Говоря о «Киевпрайде» в июне 2018 года Искрук, старая соратница Вебера, которая также использует фамилию Кучеренко, возмущалась участием в ЛГБТ-марше иностранных дипломатов. «Участие в “марше” принимают посол США в Украине Мери Йованович и 40 дипломатов из разных стран. Это точно не украинское событие, а навязывание…», — писала Искрук на Фейсбуке 17 июня 2018 года.

В публичном посте на Фейсбуке от 20 июня 2018 года Искрук призывала «защитить детей от гендерной идеологии ЛГБТ» и прийти на протест у стен украинского парламента, который состоялся два дня спустя. Организатором его выступил Виталий Орлов — видный член Альянса.

Два дня спустя Искрук взяла интервью у Орлова, который призвал власти запретить ЛГБТ-парады и «пропаганду гомосексуализма». CBN Ukraine опубликовали видео их беседы на своей странице в Фейсбуке, где оно получило тысячи просмотров.

«Почва для консервативных ценностей»

Согласно государственным реестрам, Вебер из CBN также связан с еще одним американским деятелем, который боролся с правами ЛГБТ в Украине. Судя по регистрационным данным, Вебер входит в правление объединения «Армада» — организации, одним из создателей которой в 2015 году стал Дейл Армстронг (американский проповедник, ставший лоббистом). Официальный адрес этой организации — тоже «Велика Васильківська 131-А». Объединение «Армада» связано с Armada Network — международным «апостольским служением, которую возглавляет Армстронг. Армстронг, который много лет ведет деятельность в Украине, причастен и к другой местной организации — «Наше Право», у которой все тот же официальный адрес.

Армстронг является международным директором American Pastors’ Network (APN). В сентябре 2019 года президент этой организации Сэм Рорер называл движение за права ЛГБТ «агрессивным и хорошо финансируемым», и заявлял, что оно имеет «сильное влияние на отбор в СМИ, законодательной власти, индустрии развлечений и образовании». Согласно Right Wing Watch, Рорер, который в течение нескольких лет неоднократно посещал Украину, полагает, что решение Верховного суда США от 2020 года против дискриминации по признаку сексуальности повлечет кару Божью.

В начале 2020 года Buzzfeed сообщил, что Армстронг за два года до этого сыграл роль в передаче Госсекретарю США Майку Помпео письма от украинских христианских групп, которые требовали отставки тогдашней представительницы США в Украине Мари Йованович из-за ее поддержки прав ЛГБТ в Украине. Среди подписантов письма, представленного в статье Buzzfeed, были Альянс, «Все вместе» Кухарчука и благотворительный фонд Семья» Буковинского.

Кроме того, в посте в июле 2019 года, который впоследствии был удален, Армстронг подробнее рассказал о письме насчет Йованович и заявил, что имел дружеские встречи с влиятельным министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, бывшим ИО президента Турчиновым, сенатором от Республиканцев Робом Портманом и другими украинскими и американскими чиновниками.

Пост Армстронга важен тем, что в нем задокументировано его стремление взаимодействовать с украинскими чиновниками и взрашивать новых лидеров для этой страны. С этой целью, добавляет Армстронг, его НКО «Наше Право» была создана, «чтобы работать именно в гражданском управлении», и что объединение «Армада» создано «чтобы иметь организацию, где можно развивать этих новых лидеров».

Среди прочего в этом посте, Армстронг рассказал о своей лекции о «Боге и правительстве», которую он прочитал «буквально в 30 километрах от линии фронта». Армстронг описал свою аудиторию из украинских студентов как «почву для консервативных ценностей, которая сохранит и принесет возрождение в Восточную Европу и в Европу в целом».

«Наши политики должны признавать, что либеральная угроза Европы с запада настолько же реальна и опасна, сколько и русский медведь с востока», — также написал Армстронг в этом посте.

Пастор не скрывает своих планов в отношении Украины. «Избранное правительство должны прийти в соответствие библейским принципам», — заявил он в своей речи в 2015 году. Проверить, действительно ли имели место встречи, о которых говорит Армстронг в своем посте, может быть невозможно, однако государственные реестры подтверждают, что у него есть заметные связи. Согласно открытым реестрам, влиятельный основатель «Ассоциации христианских юристов Украины» Виталий Грень возглавляет «Наше Право» и представлял «Армаду» во время ее регистрации. На данный момент он является членом Центральной избирательной комиссии Украины.

Cпоры вокруг Конституции

Требование отставки посла США может показаться амбициозным шагом, однако планы Армстронга и его попутчиков шли еще дальше. За нескольких лет до составления открытого письма, их борьба против прав ЛГБТ привела их в одну из наиболее значительных битв в украинской политике: вокруг конституционной реформы.

Когда в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил комиссию для оценки возможных поправок в Конституцию Украины, анти-ЛГБТ лобби мобилизовалось.

В июне этого года CBN Ukraine поддержали престижную конференцию о конституционной реформе и «цивилизационном выборе» Украины, куда были приглашены украинские депутаты, государственные чиновники и дипломаты. Эта конференция стала возможностью для представителей международного христианского правоконсервативного движения, в том числе для Армстронга, пообщаться с влиятельными в украинском обществе людьми. Среди них был первый президент Украины Леонид Кравчук, который тогда входил в конституционную комиссию, созданную Порошенко. Посетители конференции выслушали речь Джона Эйдсмоу — консервативного ученого-юриста из «Фонда за моральный закон» (Foundation for Moral Law). Эту организацию основал Рой Мур — ярый противник однополых браков, котрый, согласно CNN, в 2005 году говорил, что «гомосексуальное поведение» нужно запретить.

«В вашей Конституции, в Статье 51, говорится, что “Брак основан на свободном согласии мужчины и женщины”. К сожалению, в Конституции США такого положения нет, и в результате определение брака в США стало предметом дискуссий», — сказал в своей речи Эйдсмоу.

Эйдсмоу не ответил на просьбу Bellingcat прокомментировать свое участие в украинском «просемейном движении». Однако согласно сайту American Pastors’ Network (APN), его участие в конференции прошло в рамках «продолжающейся библейской и конституционной помощи Украине» от APN, в которой сыграл роль и президент APN Сэм Рорер. Команда APN «встретилась с представителями СМИ, конституционными юристами, членами парламента и ключевым политическими фигурами по важным вопросам написания новой конституции», — поясняется на сайт APN.

Кроме того, APN даже обратились к будущему поколению украинских политиков и общественных деятелей. В конце августа 2015 года «Наше Право» Армстронга организовало конкурс эссе для украинских студентов под названием «Зачем Украине нужна новая конституция?». О нем объявил сам Виталий Кличко, мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

На сайте политической партии «Удар» Виталия Кличка и Киевской городской администрации «Наше Право» назвали организатором мероприятия. «Цель этого конкурса — найти талантливых, умных и креативных молодых людей, который в будущем станут лидерами в разных сферах общества и будут приносить пользу Украине», — сказал Кличко, согласно сайту «Удара».

Однако APN представила конкурс в другом свете, написав в сентябре 2015 года, что «планирует конкурс эссе для старшеклассников и студентов, чтобы помочь им понять библейские принципы в основе Конституции США».

«Удар» и администрация Киева также указали, что конкурс проходит при поддержке украинского филиала американского «Международного республиканского института» (International Republican Institute, IRI), местной НКО «Чесно» и других.

Непонятно, видели ли это конкурсанты, но APN, по-видимому, сыграла ведущую роль в этом конкурсе: в октябре 2015 г победителей приветствовал на сцене президент APN Сэм Рорер. Церемонию в Колонном зале Киевского городского совета посетил Владимр Стретович — один из авторов Конституции Украины. Одним из ведущих церемонии даже был ныне покойный ученый-юрист Виктор Мусяка, который тогда входил в состав Конституционной комиссии. Стив Вебер из CBN Ukraine сидел в первом ряду во время церемонии. Согласно «Нашему Праву», более 50 победителей конкурса получили денежные призы.

Победители и финалисты слушали речь Девида Бартона — важной фигуры среди американских религиозных правых. В посте на Фейсбуке Бартон с гордостью написал, что украинские студенты получили награду «за их вклад в движение по созданию в этой стране новой конституции, основанной на божественных ценностях и верховенстве права, основанной во многом на первоначальном замысле американской Конституции».

Следует отметить, что через несколько недель после церемонии награждения «Наше Право» поблагодарило Вебера из CBN в посте в Фейсбуке, посвященном этому мероприятию. «Особая благодарность Девиду Бартону, Сэму Рореру и Стиву Веберу за то, что поделились с нами своими жизненными историями и проповедями», — написали «Наше Право».

На этом политические игры вокруг конституционной реформы не закончились. В сентябре 40 членов Конгресса США призвали украинский парламент поддержать защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Рорер был взбешен.

«Эти непрекращающиеся попытки заставить другие суверенные государства принять ЛГБТ-повестку как равную фундаментальным данным Богом естественным правам — бесцеремонны и направленны не туда, куда нужно», — возмущался он. «Неужели им все равно, что Бог думает о США, которые требуют от целой страны принять ЛГБТ-повестку? [Неужели они думают, что] Он это так оставит?»

Альянс в это время тоже не сидел без дела. В декабре 2015 года директор Альянса Владислав Сила и Кухарчук приняли участие в престижной конференции о конституционной реформе (под названием «Статус меньшинств и коренных народов в законодательстве Украины в контексте подготовки проекта изменений и дополнений к Конституции Украины»), которую провел заместитель главы Конституционной комиссии Владимир Буткевич, и которую финансировало USAID. Согласно стенограмме мероприятия, с которой ознакомились Bellingcat, они представились как представители Альянса и категорически выступали против любых предложений о равенстве брачных прав и включении в Конституцию терминов «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность».

Трудно оценить, сыграли ли роль описанные выше усилия, и если да, то в какой степени, однако известно, что антидискриминационные положения Конституции так и не были приняты, несмотря на поддержку правозащитных групп

Альянс ради раскола

Исследование Bellingcat должно помочь лучше понять деятельность анти-ЛГБТ лобби в Украине и их связи с американскими единомышленниками. Многих из них чествуют на престижных консервативных мероприятиях в США, а американские консерваторы наносят ответные визиты в Украину. Анти-ЛГБТ активисты используют совместные появления с американскими конгрессменами, чиновниками и частными донорами, чтобы упрочить собственное положение в Украине, что позволяет им эффективнее налаживать связи и продвигать свою повестку.

CBN отклонила запрос Bellingcat об интервью со Стивом Вебером. Представитель CBN Крис Рослан, который ответил на запрос Bellingcat о комментарии, заявил, что организация не знала об участие Вебера в деятельности Альянса и анти-ЛГБТ инициатив в Украине, пока Bellingcat не обратили их внимание на это.

«CBN сожалеет о недосмотре в отношении украинского офиса, что привело к размыванию стандартов и несоблюдению лучших практик. Мы приняли незамедлительные меры, чтобы исправить ситуацию на Украине [в оригинале “the Ukraine” — прим. перев.] и обеспечить, чтобы это больше не повторялось. Среди этих мер — тщательный анализ наших внутренних практик и политики по каждому офису CBN по всему миру», — говорилось в ответе сети.

В феврале 2020 года, согласно посту в Фейсбуке CBN Ukraine, Вебера на посту главы украинского офиса CBN сменил Константин Литвиненко.

Рослан заявил Bellingcat, что Вебер имел отношение только к предшественнику Альянса. Согласно CBN, «около 2013 года Стив основал, в частности, неформальное собрание около 15 благотворительных и общественных организаций с целью укрепления семьи в Украине». Это движение и Альянс — «две разные вещи», подчеркнули в CBN.

Кроме того, продолжали в головном офисе CBN, «примерно через год после того, как Стивен инициировал создание неформального движения «Украина за семью», другая группа, берущая начало из этого собрания, зарегистрировала общественную организацию «Альянс “Украина за Семью”». Организация извинилась «за участие в первоначальных встречах».

В ответ на вопрос, почему CBN Ukraine зарегистрирована по тому же киевскому адресу, что и Альянс, в CBN ответили, что просто сдают этой организации офисные помещения. Кроме того, хотя в CBN признали, что Вебер выступал на публичных мероприятиях вместе с Унгуряном, Буковинским и Кухарчуком, там подчеркнули, что они «не имеют отношения к CBN.

В телефонном разговоре с Bellingcat в конце 2019 года директор Альянса Владислав Сила подтвердил, что его организация действительно снимает офисное помещение у CBN на «очень выгодных условиях» (на момент публикации Сила не предоставил Bellingcat копию договора аренды).

Сила заявил, что инициировал создание Альянса и на раннем этапе пригласил Вебера присоединиться. Вебер редко принимал участие во встречах, продолжал Сила, однако, когда он это делал, его присутствие было «конструктивным». Сила признал, что Вебер «публиковал информацию» на «его электронных ресурсах» по просьбе Альянса и предоставлял Альянсу помещение для встреч, а также другую помощь.

Далее директор Альянса описал его как «аморфную» организацию, члены которой имеют различные взгляды на «просемейные движения и ценности». Соответственно, Сила пояснил, что хотя некоторые проекты, например «Семейные форумы» и «Национальная семейная стратегия» могут быть публично связаны с Альянсом, они не обязательно пользуются поддержкой всех его членов или представляют единогласную позицию. Члены Альянса могут поддерживать любые инициативы, которые считают нужным, или решать их не поддерживать: «это полностью добровольно», — рассказал Сила.

Сила заявил, что ЛГБТ — спорный вопрос для Альянса.

Вебер выступал за «более сбалансированный подход», — добавил Сила: «Стив говорил, что вместо того, чтобы нападать [на ЛГБТ-людей], важно помогать семьям».

Напротив, продолжал Сила, некоторые в Альянсе полагали, что «жесткая» позиция Кухарчука по этому вопросу «создает конфликт» и негативно отражается на организации.

Кухарчук рассказал Bellingcat в телефонном разговоре в конце 2019 года, что Вебер входил в «группу людей», которые инициировали создание Альянса, и среди которых были он сам, Буковинский, Виталий Орлов и некоторые другие. Он описал Вебера и «Ассоциацию Емануил» как «наши друзья», Вебера как «интегрированного» в «просемейную тему» и включенного «так или иначе в некоторые организационные процессы», связанные с Альянсом. Однако Кухарчук также заявил, что ни Вебер, ни CBN Ukraine не играли решающей роли в Альянсе и подчеркнул, что Вебер «вообще не включен в социо-политические процессы […] публичной деятельностью и уличными мероприятиями занимаются другие люди и организации».

Кухарчук, в соответствии с репутацией убежденного противника ЛГБТ, подчеркнул в своих комментариях Bellingcat, что деятельность украинских «просемейных» религиозных организаций — не более чем реакция на «агрессию» ЛГБТ, которая представляет собой угрозу для «прав людей и основных свобод». Затем он заявил, что религиозные консерваторы, которые борются против прав ЛГБТ, представляют большинство украинцев.

Цель Кухарчука, по его словам, — «независимая, суверенная» Украина, основанная на христианских ценностях. Лидер «Все вместе» заявил, что ему не нужно заимствовать идеи за рубежом: ни у американских религиозных консерваторов, ни у Кремля. На самом деле, продолжал он, его попытки запретить «пропаганду гомосексуализма» в Украине начались раньше российских, где закон о «гей-пропаганде» был принят в 2013 году.

«Это не копирование российского опыта. Я не знаю, пришли ли они к этому сами, или скопировали украинский опыт, но точно не наоборот», — заявил он.

Он так же отвергает идею, что американские религиозные консерваторы сыграли какую-либо серьезную роль в становлении украинского анти-ЛГБТ движения.

«Это чисто украинская история», — заявил Кухарчук Bellingcat.



Часть информации о деятельности APN в Украине, в том числе о связях «Армады» Армстронга и Вебера из CBN, также сообщал «Украинский ЛГБТ-портал». Команда Bellingcat хотела бы подчеркнуть важность обнаруженной ими информации, которую нам в этом материале удалось независимо подтвердить.

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