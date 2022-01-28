Подозреваемому в убийстве Рувима Стукова предъявлено обвинение

35-летнему Леонелю Гонсалесу из Такомы в пятницу, 21 января, было предъявлено обвинение в убийстве первой степени в связи с гибелью 8 декабря Рувима Стукова, “Славянский Сакраменто” ранее писал об этом.

Молодой парень Рувим Стуков ел еду на вынос в своей машине, припаркованной около торгового центра в городе Федерал Вэй, когда неизвестный мужчина выстрелил в него, смертельно ранив, вытащил из машины Рувима и уехал.

Из-за полученных выстрелов Рувим скончался на месте, говорится в обвинительных документах. Прокуратура потребовала, чтобы Гонсалес содержался под стражей без права выхода под залог, ему грозит пожизненное заключение, если он будет признан виновным.

Согласно обвинительным документам, Стуков и Гонсалес не были знакомы, убийство Стукова «представляется случайным, жестоким и бессмысленным угоном автомобиля».

Гонсалес был арестован 9 декабря прошлого года помощниками шерифа, сейчас он находится в тюрьме округа Пирс. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, он проходит по нескольким другим делам, включая дело об изнасиловании и владении незарегистрированным оружием.