США направляют Украине дополнительную военную помощь

CША продолжают оказывать Украине помощь в сфере безопасности, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. В Пентагоне заявили, что США обсуждают с европейскими союзниками и партнерами возможности повышения их обороноспособности, передает Служба новостей «Голоса Америки».

«Прямо сейчас мы направляем украинской стороне дополнительную помощь в сфере безопасности, – заявил он журналистам. – Самолеты взлетают и садятся в Киеве. Так что мы действуем».

США также ведут активный диалог с союзниками и партнерами в Европе о том, что, по их мнению, необходимо сделать для укрепления их оборонного потенциала.

«Мы повышаем степень боеготовности для довольно большого числа американских войск здесь, в США, а также изучаем, что можно переместить на европейском континенте», – заявил Кирби.

Россия сконцентрировала значительную группировку войск на своей территории и в Беларуси у границы с Украиной. Численность войск продолжает расти.

Москва «продолжает наращивать силовой потенциал на западе России и в Беларуси», заявил Кирби.

«Мы не видим признаков деэскалации», – добавил он.