Moderna начала испытания вакцины от «Омикрон»

Ранее аналогичную вакцину начала испытывать компания Pfizer, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Компания Moderna сообщила, что начала тестирование бустерной дозы вакцины от COVID-19, специально предназначенной для борьбы со штаммом «Омикрон». Днем ранее аналогичные испытания своего варианта бустера начала компания Pfizer–конкурент Moderna.

Moderna сообщила, что третья доза ее обычной вакцины обеспечивает высокий уровень защиты от коронавируса, но защита ослабевает через полгода после прививки. Новый бустер испытывается на 300 совершеннолетних добровольцах, в возрасте 18 лет и старше.

Согласно имеющимся данным, «Омикрон» более вирулентный, но вызывает менее тяжелое течение COVID-19, чем предыдущие штаммы, однако он стал доминирующим во многих регионах мира –ныне он вызывает 99.9% случаев заболевания COVID-19 в США.