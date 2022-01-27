Госдепартамент: «Северный поток – 2» не заработает в случае вторжения в Украину

Официальный представитель Госдепартамента заявил об этом в интервью NPR, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в среду, что запуск российского газопровода «Северный поток – 2» не состоится в случае, если Москва вторгнется в Украину. Прайс сказал об этом в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

«Хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется в Украину, “Северный поток – 2” не заработает», – заявил Прайс. Он не стал уточнять, получили ли Соединенные Штаты соответствующее подтверждение от Германии, которая участвует в проекте строительства трубопровода.

«В настоящее время газ по “Северному потоку – 2” не идет, и это важно, потому что это означает, что, пока “Северный поток – 2” не заработал, он является рычагом воздействия [на Россию] для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества», – подчеркнул Прайс.

Отвечая на просьбу журналиста NPR прокомментировать ситуацию, складывающуюся сейчас вокруг российско-украинского кризиса, Прайс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему отдают предпочтение «пути диалога и дипломатии», который является «единственным ответственным способом разрядить этот кризис, напрасно спровоцированный Владимиром Путиным».

«Однако существует также путь защиты и сдерживания… Нам нужно продолжать вместе с нашими партнерами и союзниками движение по пути диалога и дипломатии, и вы увидели сегодня наш следующий шаг, – заявил Прайс. – Наш посол в Москве передал [Кремлю] письменный ответ, чье содержание существенно выходит за рамки того, что обсуждалось в последний месяц на переговорах, которые русские назвали “пустой тратой времени”».

Прайс добавил, что в своем ответе Вашингтон «очень четко определил, что может быть предметом переговоров, и что не может обсуждаться».

«Есть определенные нерушимые принципы, лежащие в основе стабильности, безопасности и процветания не только Европы, но и всего мира. С момента окончания Второй мировой войны существуют определенные принципы. Каждой стране должно быть позволено определять свою собственную внешнюю политику, свои собственные союзы и партнерские отношения, и это не будет обсуждаться [с Россией], поскольку это относится к компетенции НАТО. Мы или любая другая страна никогда не сможем сказать, что дверь в НАТО закрыта. Блок НАТО всегда будет открыт [для других стран]. Мы всегда будем защищать этот подход», – подчеркнул Прайс.