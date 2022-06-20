Власти Калифорнии выдают разрешение на экстренную вакцинацию детей от COVID-19

В понедельник секретарь Калифорнийского агентства здравоохранения и социальных служб, доктор Марк Гали и директор Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния (CDPH) и сотрудник отдела общественного здравоохранения штата доктор Томас Дж. Арагон опубликовали совместное заявление, поддерживающее рекомендацию выдать разрешение на экстренное использование (EUA) вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna против COVID-19 для детей в возрасте от 6 месяцев.

“Вакцинация детей в возрасте 6 месяцев и старше является важным инструментом защиты от COVID-19 и гарантирует, что теперь наши сообщества могут иметь защиту всей семьи от этого смертельного вируса. Наряду с другими плановыми детскими прививками мы рекомендуем младенцам и детям в возрасте 6 месяцев и старше пройти серию первичных прививок от COVID-19 и своевременно получать все рекомендуемые детские вакцины, включая вакцину против COVID-19.”

В заявлении также говорится, что количество госпитализаций с COVID-19 для детей в возрасте до 4 лет было в пять раз выше во время всплеска Omicron, чем во время Delta, и каждый пятый ребенок, госпитализированный с COVID-19, также был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Также отмечается, что “исследования показали, что вакцинация наших детей — это самый безопасный способ защитить их от наихудших последствий COVID-19, включая госпитализацию, длительный COVID, мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C) и смерть.”

Клинические испытания с участием тысяч младенцев и детей младшего возраста в возрасте 6 месяцев и старше убедительно показывают, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны для этой группы населения.

В соответствии с калифорнийским планом SMARTER, штат готов немедленно начать вакцинацию младенцев и детей младшего возраста на этой неделе. Родители также могут поговорить с лечащим врачом своего ребенка или посетить сайт VaccinateAll58, чтобы узнать больше о вакцинах, доступных для всех калифорнийцев в возрасте от 6 месяцев и старше.