Состав Верховного суда США может обновиться

Либеральный судья Стивен Брейер может вскоре уйти на пенсию, дав Байдену шанс назначить своего кандидата в Верховный суд, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Как стало известно в среду от законодателей-демократов, либеральный судья Верховного суда Стивен Брейер планирует уйти в отставку, предоставив таким образом президенту Джо Байдену возможность выполнить данное им предвыборное обещание назначить первую в истории Соединенных Штатов женщину афроамериканского происхождения на должность в высшем судебном органе страны.

Отставка 83-летнего Брейера, который был назначен на этот пост в 1994 году, станет первым шансом для Байдена назначить своего кандидата в Верховный суд, где большинство голосов – шесть против трех – сейчас составляют консерваторы. Предшественник Байдена, республиканец Дональд Трамп сумел назначить трех судей за четыре года пребывания в должности.

Демократы сейчас обладают незначительным большинством в Сенате, члены которого, в соответствии с Конституцией, утверждают кандидатов в Верховный суд. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил сегодня, что кандидатура, которую президент Байден представит для замены Брейера, будет «незамедлительно» рассмотрена и утверждена «с максимальной скоростью».

У демократов есть причина для спешки. У республиканцев существуют хорошие шансы на восстановление контроля над Сенатом на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут 8 ноября, а лидер Республиканской партии в верхней палате Конгресса, Митч Макконнелл, ясно дал понять, что он заблокирует всех кандидатов, которых президент Байден выдвинет в Верховный суд, если его партия вновь получит большинство голосов.

Новый либеральный судья, которого Джо Байден может выдвинуть на смену уходящему в отставку Брейеру, не поменяет идеологический баланс в суде, но позволит обновить либеральное крыло и назначить гораздо более молодую судью, которая сможет осуществлять свои полномочия в течение, возможно, нескольких десятилетий – судьи Верховного суда могут оставаться на своей должности пожизненно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден выполнит обещание, данное им в ходе президентской предвыборной кампании, и выдвинет на должность судьи женщину афроамериканского происхождения. Ни Белый дом, ни Верховный суд пока не подтвердили официально грядущую отставку Брейера.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, демократы хотят утвердить кандидатуру Байдена в сроки, аналогичные одномесячному процессу, который был использован республиканцами в 2020 году для утверждения судьи Эми Кони Барретт, номинированной Дональдом Трампом.

Шумер не должен столкнуться с серьезными препятствиями для одобрения кандидатуры. Правила Сената, требующие получения квалифицированного большинства голосов, не распространяются на голосование по поводу кандидатов в суды разных инстанций, а это означает, что демократы могут утвердить своего кандидата простым большинством голосов – 50 из 100, плюс решающий голос вице-президента Камалы Харрис.

Двое демократов-центристов, которые недавно заблокировали некоторые законодательные инициативы Байдена, сенаторы Джо Манчин и Кирстен Синема, до сих пор поддерживали большинство кандидатов, номинированных президентом на судебные должности.

Среди потенциальных кандидатов, которых может выдвинуть Джо Байден – Кетанджи Браун Джексон, в июне прошлого года утвержденная Сенатом на пост в Апелляционном суде США, и Леондра Крюгер, судья Верховного суда штата Калифорния.