Мнения врачей об обновленных бустерах от Covid-19

Обновленные бустеры, одобренные для экстренного использования в Соединенных Штатах – двухвалентный бустер Moderna для лиц в возрасте 18 лет и старше и двухвалентный бустер Pfizer-BioNTech для лиц в возрасте 12 лет и старше – увеличивают иммунитет как против исходного штамма Covid-19, так и защищают от новых вариантов Omicron.

Разработанные для борьбы с более заразными и смертельными подвариантами варианта Омикрон, обновленные бустеры содержат комбинацию исходного и дополнительного состава, нацеленного на подвариант BA.5, который в настоящее время является доминирующей версией коронавируса.

Эксперты в области общественного здравоохранения прогнозируют, что обновленные бустеры также будут защищать от новых подвариантов BA.4 и BA.2.75, которые были обнаружены в других странах и набирают силу в США.

Выступая 7 сентября на специальном брифинге, организованном совместно Ethnic Media Services, California Black Media и Департаментом здравоохранения Калифорнии, четыре врача рассказали о том, что они отдают от обновленных бустеров:

– Д-р Гил Чавез, Департамент общественного здравоохранения штата Калифорния, заместитель директора Центра инфекционных заболеваний

– Д-р Мэгги Парк, специалист по общественному здравоохранению округа, Служба общественного здравоохранения округа Сан-Хоакин

– Доктор Оливер Брукс, главный врач Watts Healthcare.

– Доктор Ева Смит, медицинский директор, Медицинский центр K’ima:w

– Регина Браун Уилсон, исполнительный директор California Black Media

Калифорния уже получила 600 000 доз обновленной бустерной дозы. Любой человек старше 12 лет, прошедший полную первичную вакцинацию ранее, имеет право на получение обновленной бустерной дозы.

“Обновленные бустеры выполняют двойную функцию, повышая иммунитет против исходных штаммов коронавируса, а также защищая от новых вариантов Omicron,” — сказал доктор Гил Чавес. “Эти вакцины буквально спасли миллионы жизней, помогли защитить нас от наихудших последствий вируса и, честно говоря, помогли нам двигаться вперед как сообществу и как государству.”

“Благодаря вакцине я переболел [Covid-19] в легкой форме и быстро выздоровел без каких-либо долгосрочных последствий. Мои дети, мои внуки, все привиты и привиты. Все они перенесли COVID в легкой форме. Мы очень благодарны этой вакцине за то, что она действительно позволила нам оставаться семьей и оставаться здоровыми,” — сказал Чавес.

Доктор также отметил, что те, кто переболел Covid, все равно должны получить обновленную ревакцинацию, так как степень защиты от инфекции со временем ослабевает.

Доктор Мэгги Парк считает, что пандемия не закончилась.

“Этот вирус не исчезнет только потому, что мы этого хотим. Он развивается. На самом деле он становится все более заразным и становится умнее в плане уклонения от нашего иммунитета, будь то естественный иммунитет от предшествующей инфекции или иммунитет от вакцинации. Поэтому мы должны стараться быть на шаг впереди,” — сказала она.

Первичную серию прививок получили более 72% населения Калифорнии, но менее 59% получили бустерные дозы. Парк также опровергла еще один миф.

“Мы все еще слышим, что вакцина не работает. Люди говорят: “Моя подруга полностью привита и получила бустер, но переболела Covid”. И на это я говорю: да, но она еще жива? И получаю ответ: “Да, конечно, жива.” Мы никогда не обещали, что прививки будут означать, что вы не заболеете Covid. Мы только сказали, что это снизят тяжесть вашего заболевания и вероятность того, что вам потребуется госпитализация,” — подчеркнула она.

Доктор Оливер Брукс рассказал о нерешительности в отношении вакцин с помощью того, что он назвал подходом «трех C»: уверенность в вакцинах, самоуспокоенность в отношении вакцин и удобство вакцин (vaccine confidence, vaccine complacency, and vaccine convenience). Его пациенты выражали свои сомнения, говоря: “Она вышла слишком рано, слишком быстро. Я не доверяю правительству, не доверяю фармацевтическим агентствам, не доверяю здравоохранению.”

Доктор особенно подчеркнул, что технология мРНК, на которой основана вакцина, была разработана 11 лет назад и использовалась для лечения болезней до Covid.

Он обратил внимание на удобство прохождения вакцинации, отметив, что бустерные прививки доступны в аптеках без предварительной записи и бесплатны даже для тех, у кого нет медицинской страховки. По словам Брукса, самоуспокоенность в отношении вакцинации стала преобладающим фактором: люди видят тех, кто вакцинирован и ревакцинирован, но все еще получает симптомы Covid.

Доктор Оливер Брукс сказал, что его особенно беспокоит затяжной Covid: у непривитых людей больше шансов иметь симптомы даже через шесть месяцев после первоначального заражения.

“У нас есть вакцина, которая является биотехнологическим чудом. Перед вами чудо, которое предотвратило 16 миллионов смертей, и она безопасна,” — сказал доктор Брукс.

Доктор Ева Смит отметила, что когда вакцина впервые стала доступной, она была удивлена увидеть пожилых людей, выстраивающиеся в очередь, чтобы получить ее.

“Они хотели этого. Они не хотели умереть. Они смотрели по телевизору, что произошло в других местных сообществах с действительно ужасными показателями смертности,” – сказала она.

А вот люди помоложе пожилых и люди средних лет не так сильно хотели привиться.

“Мы – небольшая племенная клиника, пытающаяся решить множество проблем с острыми и хроническими заболеваниями. Мы имеем дело с людьми, которые устали, устали от прививок, устали, честно говоря, от неудобств «у меня будет болеть пару дней.”

“Я регулярно говорю, что я бы предпочла иметь легкие симптомы, похожие на грипп, в течение дня или двух, чем заболеть. Я хочу жить,” – сказала доктор Ева Смит. “И поэтому я собираюсь сделать все, что нужно, будь то вакцина против гриппа или пара разных вакцин от Covid,” — сказала она.