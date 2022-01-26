Опрос: только 30 процентов американцев одобряют работу Конгресса

В два раза больше опрошенных в той или иной мере недовольны работой законодателей, передает Служба новостей «Голоса Америки».
Только 30 процентов американцев одобряют работу Конгресса, свидетельствуют результаты нового опроса Harvard CAPS-Harris Poll, проведенного по заказу газеты The Hill.
Из них 21 процент опрошенных заявили, что они «в некоторой степени одобряют» работу законодателей на Капитолийском холме, а 9 процентов заявили о «полном одобрении».
Вместе с тем, 60 процентов опрошенных заявили, что они недовольны работой Конгресса. Из них 30 процентов «полностью не одобряют» ее, а другие 30 процентов «в некоторой степени не одобряют».
11 процентов опрошенных затруднились с ответом.
Новый рейтинг одобрения Конгресса находится почти на одном уровне с предыдущими минимумами зафиксированными в октябре прошлого года, когда только 31 процент опрошенных заявили, что одобряют деятельность законодателей.
В декабре 32 процента опрошенных заявили об одобрении работы законодательных органов.