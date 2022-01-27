Байден: мы строим американскую экономику для XXI века

Президент отметил, что в прошлом году страна продемонстрировала самый быстрый рост за 40 лет, передает Русская служба «Голоса Америки». Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу экономических итогов первого года его президентства.



«Показатели ВВП за первый год моего президентства демонстрируют, что мы, наконец, строим американскую экономику для XXI века с самым быстрым экономическим ростом почти за четыре десятилетия, а также с самым большим годовым приростом рабочих мест в американской истории. Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем китайская», – подчеркнул президент.



«Это не случайность, – продолжал Байден. – Моя экономическая стратегия заключается в создании хороших рабочих мест для американцев, восстановлении нашей производственной промышленности и укреплении цепочек поставок внутри страны, чтобы помочь нашим компаниям стать более конкурентоспособными».



«Сегодня американцы находят работу с более высокой оплатой и лучшими условиями. Количество увольнений приближается к рекордно низкому уровню, – отметил президент. – Компании инвестируют в новые производственные линии и заводы здесь, в Соединенных Штатах: недавно было объявлено об открытии объектов Intel в Огайо и GM в Мичигане».



«Мы снова строим будущее в Америке», – подчеркнул глава Белого дома.



«Количество новых заявок на регистрацию малых предприятий увеличилось более чем на 30 процентов с 2019 года, – заявил президент. – Американцы снова мечтают и верят в себя и в Америку».



«Мы, наконец, строим американскую экономику для XXI века, и я призываю Конгресс сохранить этот импульс, приняв законы, чтобы сделать Америку более конкурентоспособной, укрепить наши цепочки поставок, укрепить наше производство и стимулировать инновации, инвестировать в наши семьи и чистую энергетику, а также снизить расходы на продовольствие», – резюмировал президент Байден.