Байден готов ввести “персональные санкции” против Путина

Президент США заявил, что такое вторжение «изменит мир», пишут Пэтси Видакусвара и Кен Бредемайер для VOA.

ВАШИНГТОН – Президент США Джо Байден предупредил о «серьезных» и «огромных» последствиях для президента России Владимира Путина, включая персональные санкции против него самого, которые наступят, если российский лидер отдаст приказ о вторжении в Украину.

«Я с самого начала дал понять президенту Путину, что если он пойдет на Украину, это повлечет серьезные последствия, в том числе значительные экономические санкции. Кроме того, я буду вынужден укрепить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фронте – в Польше, Румынии и так далее», – сказал Байден.

«Если он двинется туда со всеми этими силами, это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны, – добавил он. – Это изменит мир».

Он также подчеркнул, что ни один из 8500 американских военнослужащих, приведенных в состояние повышенной готовности на этой неделе, не будет переброшен на территорию Украины, и они будут развернуты в рамках операции НАТО, а не отдельной американской операции.

Он не уточнил, когда он может принять решение об отправке этих военнослужащих.

У США есть «священный долг» прийти на помощь союзникам по НАТО, которые сталкиваются с угрозами, сказал Байден. Украина не является членом НАТО, но хочет им стать.

«Я разговаривал практически со всеми нашими союзниками по НАТО, и мы одинаково понимаем ситуацию, – сказал президент США. – Мы должны четко дать понять, что ни у одного члена НАТО нет причин волноваться по поводу того, придем ли мы, НАТО, чтобы защитить их».

Байден, который беседовал с журналистами в помещении небольшой вашингтонской компании, которая продает изделия местного производства, сказал, что у него нет никаких сигналов, указывающих на то, что предпримет российский лидер дальше.

«Это немного напоминает гадание на чайных листьях», – сказал Байден.

Ранее во вторник США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину она столкнется с более суровыми экономическими последствиями, чем после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Представитель силовых структур, выступая на условиях анонимности, заявил, что США «также готовы ввести новые меры экспортного контроля», которые негативно отразятся на российской экономике.

«Мы используем их, чтобы запретить экспорт продукции из России», – заявил представитель.