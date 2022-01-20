Байден вступает во второй год президентства со скромными рейтингами

Президент США Джо Байден пришел в Белый дом под мрачной тенью беспорядков в Капитолии 6 января, ужасающей пандемии и углубляющегося раскола в Америке. Об этом пишет Анита Пауэлл из VOA.

С тех пор прошел год, но многие из этих проблем сохранились, несмотря на его попытки провести масштабные и дорогие законодательные инициативы.

Сложность управления страной в условиях тройной угрозы – кажущейся нескончаемой пандемии, растущих потребительских цен и политической поляризации – отражается в рейтингах Байдена, которые колеблются на уровне примерно 45 процентов.

После вступления в должность 20 января прошлого года его рейтинги снизились, и теперь, согласно последнему опросу Ipsos, 50 процентов американцев не одобряют его работу.

По мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, это вполне естественно.

«Перед вами лежат все вызовы, как глобальные, так и внутренние», – сказала она ранее в этом месяце, когда предложенный Байденом законопроект об избирательных правах застопорился в Конгрессе.

«Президент считает, что нам нужно добиваться трудных вещей, и мы будем и дальше катить этот камень в гору, чтобы добиться своего», – сказала она.

По мнению вице-президента Ipsos по опросам общественного мнения Мэллори Ньюалл, у этого недовольства есть две основные причины: экономика и пандемия.

Байден вел предвыборную кампанию на платформе борьбы с пандемией и исцеления пострадавшей экономики. Поскольку инфляция недавно достигла 39-летнего максимума, экономика стала главной проблемой, считает Ньюалл.

«Экономика и, конечно, инфляция как ее часть, стала выходить на передний план, – сказала она. – Мы видим это в ключевых политических данных, которые собирает Ipsos. Мы видим, что в данный момент американцы считают это главным вопросом. А рейтинг одобрения президента по экономике ушел под воду, то есть число людей, не одобряющих его работу, превысило число тех, кто ее одобряет».

Но о пандемии, которая затянулась, тоже не следует забывать.

«Чем дольше продолжается пандемия, тем больше неопределенности и разочарования испытывает американская общественность в целом, но при этом они начинают смотреть на тех, кто наверху, – сказала Ньюалл. – Особенно учитывая то, какое большое место занимал COVID-19 в предвыборной кампании президента Байдена, и как он взялся за коронавирус, когда вступил в должность».

Как критики, так и сторонники Байдена предлагают провести перезагрузку, но Псаки сказала, что Белый дом привержен взятому пути.

«Мы продолжаем работать с членами Конгресса, чтобы определить дальнейшие действия по плану “Отстроить лучше, чем было”. У нас есть подавляющее большинство демократов в Сенате, которые поддерживают избирательные права, – сказала она. – Вот путь вперед для нас. Наша работа заключается в том, чтобы заниматься трудными вещами, пытаться делать трудные вещи и продолжать в том же духе».