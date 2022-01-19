В Сакраменто взломщиком застрелен русскоязычный домовладелец

Примерно в 5:29 утра в понедельник, 17 января 2022 года, центр связи офиса шерифа округа Сакраменто получил сообщение о происшествии в блоке 4100 Greenlawn Way в Норт Хайлэндс в округе Сакраменто; через две минуты позвонил житель того же квартала и сообщил, что кто-то проник на территорию и стрелял в члена семьи.

Помощники шерифа прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего взрослого мужчину с множественными огнестрельными ранениями, которого доставили в местную больницу, где через несколько часов он скончался.

Как сообщает офис шерифа, предварительные следственные данные указывают на взрослого мужчину, который обворовывал машины неподалеку. Подозреваемый вышел на задний двор жилого дома и вошел в отдельно стоящую постройку, где, скорее всего, достал огнестрельное оружие из хранящегося там оружейного сейфа. Когда собственник дома столкнулся с нарушителем в постройке, он несколько раз выстрелили в него. Подозреваемый скрылся пешком и до сих пор находится на свободе. CSI собирает улики, опрашиваются свидетели, а детективы проводят расследование. На данный момент нет ни подозрительной информации, ни какой-либо дополнительной информации.

“Славянскому Сакраменто” удалось узнать личность жертвы по этому делу – им стал 62-летний Миронов Геннадий Иванович.

Детективы просят всех, у кого есть информация об этом инциденте, связаться с офисом шерифа по телефону (916) 874-5115 или с отделом по борьбе с преступностью в долине Сакраменто по телефону (916) 443-HELP. Информацию также можно оставить анонимно на сайте www.sacsheriff.com или по телефону (916) 874-TIPS (8477).