Белый дом заявил о готовности ввести санкции против окружения Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также прокомментировала вчерашнее заявление Пентагона и Госдепартамента о подготовке Москвой операции под ложным прикрытием, сообщает VOA.

Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении «ближнего круга» президента Владимира Путина, если атака на Украину продолжится. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об этом в пятницу днем, выступая на брифинге для журналистов.

«Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений, — заявила Псаки. – Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей».

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать законопроект о новых санкциях в отношении России, работа над которым ведется в Сенате, Псаки подчеркнула, что Белый дом находится «в тесном контакте» с сенаторами, добавив, что введение санкций не является для администрации чем-то «приципиальным».

«Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций — экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем», – сказала Псаки.

Комментируя вчерашнее заявление Пентагона и Госдепартамента о том, что Москва готовит провокацию, которая может стать предлогом для вторжения в Украину, Псаки заявила, что в историческом контексте понятно, «на что способны [русские] и какую тактику они использовали в прошлом».

Она напомнила о том, что несколько лет назад российское министерство обороны выдвинуло против США ложные обвинения в организации работы «подпольной работы лаборатории по изготовлению биологического оружия» в Грузии.

«Это позволило России дестабилизировать правительство Грузии. Россия также фабриковала в Сирии истории о том, что международные автоколонны были атакованы повстанцами или террористами, а не режимом Асада, – напомнила Псаки. – В 2016 году российские СМИ сфабриковали ложное заявление о сексуальном насилии над российской иммигранткой по имени Лиза со стороны немецких беженцев, чтобы снова разжечь истерию по поводу сирийских иммигрантов по всей Европе».

Кроме того, Псаки упомянула нашумевший репортаж, показанный на российском государственном ТВ, в котором говорилось, что украинские военные «распяли трехлетнего мальчика» на востоке Украины. Впоследствии выяснилось, что этот репортаж был полностью сфабрикован государственными пропагандистами.

«Поэтому наша цель — лишить Россию возможности использовать эту ложь для оправдания вторжения в Украину и показать, что действия, которые мы видим, берутся прямо из их методички. В прошлом мы уже видели, как они проводили операции под ложным прикрытием и пользовались возникшей неразберихой для того, чтобы начать военные действия», – заявила Псаки.

Комментируя сегодняшние переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, Псаки подчеркнула, что у Соединенных Штатов есть «собственные отношения с Китаем».

«Госсекретарь Блинкен в недавнем разговоре с министром иностранных дел Китая Ваном И подчеркнул… глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины, и заявил, что деэскалация и дипломатия являются ответственным путем решения вопроса, – сказала Псаки. – Мы также заявили, что дестабилизирующий конфликт в Европе затронет интересы Китая во всем мире, и Китай, безусловно, должен об этом знать».