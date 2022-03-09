Белый дом предостерег о возможности применения Россией химического или биологического оружия

Правительство США обвинило Россию в дезинформации, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предостерегла, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине, и отвергла утверждения, что Вашингтон занимается где-либо разработкой этих видов оружия.

Заявление Псаки было опубликовано в среду в Twitter.

Ранее Министерство обороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном якобы действуют 30 биолабораторий, которые, по утверждению российского военного ведомства, работали с возбудителями опасных инфекций.

“Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих в Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора”, – сказала Псаки.

По ее версии, указанные заявления являются “операцией с целью дезинформации”.

“Соединенные Штаты в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо”, – заверила она.

Согласно ее заявлению, Россия прибегала к “использованию химического оружия” и “обвиняет Запад в тех нарушениях, которые сама допускает”.

“Теперь, когда Россия выступает с этими заведомо ложными утверждениями, а Китай, как кажется, поддерживает эту пропаганду, мы должны следить за возможностью того, что Россия применит химическое или биологическое оружие в Украине или осуществит операцию под чужим флагом по его применению”, – утверждала Псаки.

Ранее Госдепартамент США также решительно отверг домыслы о том, что Соединенные Штаты якобы владеют химическими или биологическими лабораториями на территории Украины.

По словам представителя ведомства, данные конвенции о вооружениях нарушает Россия, а обвинения в адрес США – уловка, чтобы оправдать российские действия в Украине.

«Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия в Украине», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

«США не имеют никаких химических или биологических лабораторий в Украине и не управляют ими, – продолжал Прайс. – Полностью соблюдая свои обязательства в рамках Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, США не разрабатывают такие вооружения где бы то ни было и не обладают ими».

При этом представитель внешнеполитического ведомства США обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации.

“Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что США и Украина занимаются на Украине деятельностью, связанной с химическим и биологическим оружием, — заявил Прайс. – Мы видели, что представители Китайской Народной Республики также повторяли эти конспирологические теории. Эта российская дезинформация — полная чушь».